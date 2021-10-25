Зокрема останнє відео вони виклали незадовго до загибелі. Про це повідомляють ЗМІ та кажуть, що неповнолітні їхали дуже швидко.

До теми Підліток на Touareg врізався у дерево: четверо загиблих

Підлітки знімали на відео їзду зі швидкістю 140 кілометрів за годину

Хлопці перед страшною аварією знімали відео, яке й виклали у соцмережі.

У салоні позашляховика – шестеро друзів. За кермом 15-річний підліток. На спідометрі швидкість за 140 кілометрів за годину,

– мовиться у повідомленні.

Через сильне зіткнення з деревом, 4 хлопців загинули. Усіх загиблих поховали сьогодні – 25 жовтня.

Ще 2 пасажири авто перебувають в лікарні. Одни з них – 17-річних постраждалий перебуває в реанімації, ще один – з травмами середнього ступеня тяжкості в лікарні Великої Олександрівки. У нього, за словами лікарів, – рвані рани.

"Він зовсім нічого не пам'ятає, він пам'ятає тільки вихід з дому, як він пішов гуляти", – розповіла мама одного із юнаків.

15-річного загиблого хлопця часто бачили за кермом

Видання пише, що всі хлопці були з небідних родин. Авто Touareg належало дядькові одного з загиблих. Хоч хлопцю було тільки 15 років, його часто бачили за кермом цієї машини.

Умів і добре керував машиною. Весь час проводилися бесіди з дітьми, що без дозволу дорослих, без прав, не можна за кермо сідати,

– заявила директорка школи, де вчився загиблий.

Місцеві мешканці розповіли журналістам, що в той трагічний вечір юнаки святкували день народження одного з них.

"Був у друга день народження, то вони випили і поїхали кататися", – заявили їхні знайомі. Наразі невідомо, звідки у підлітків було спритне та чому вони їхали посеред ночі у машині без батьків.

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