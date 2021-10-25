Зокрема останнє відео вони виклали незадовго до загибелі. Про це повідомляють ЗМІ та кажуть, що неповнолітні їхали дуже швидко.
До теми Підліток на Touareg врізався у дерево: четверо загиблих
Підлітки знімали на відео їзду зі швидкістю 140 кілометрів за годину
Хлопці перед страшною аварією знімали відео, яке й виклали у соцмережі.
У салоні позашляховика – шестеро друзів. За кермом 15-річний підліток. На спідометрі швидкість за 140 кілометрів за годину,
– мовиться у повідомленні.
Через сильне зіткнення з деревом, 4 хлопців загинули. Усіх загиблих поховали сьогодні – 25 жовтня.
Ще 2 пасажири авто перебувають в лікарні. Одни з них – 17-річних постраждалий перебуває в реанімації, ще один – з травмами середнього ступеня тяжкості в лікарні Великої Олександрівки. У нього, за словами лікарів, – рвані рани.
"Він зовсім нічого не пам'ятає, він пам'ятає тільки вихід з дому, як він пішов гуляти", – розповіла мама одного із юнаків.
15-річного загиблого хлопця часто бачили за кермом
Видання пише, що всі хлопці були з небідних родин. Авто Touareg належало дядькові одного з загиблих. Хоч хлопцю було тільки 15 років, його часто бачили за кермом цієї машини.
Умів і добре керував машиною. Весь час проводилися бесіди з дітьми, що без дозволу дорослих, без прав, не можна за кермо сідати,
– заявила директорка школи, де вчився загиблий.
Місцеві мешканці розповіли журналістам, що в той трагічний вечір юнаки святкували день народження одного з них.
"Був у друга день народження, то вони випили і поїхали кататися", – заявили їхні знайомі. Наразі невідомо, звідки у підлітків було спритне та чому вони їхали посеред ночі у машині без батьків.
Коротко про страшну аварію на Херсонщині
- Близько першої ночі 24 жовтня на Херсонщині сталася моторошна ДТП за участі неповнолітніх. 15-річний хлопець не впорався з керуванням і врізався у дерево.
- Внаслідок зіткнення загинули водій та 3 його пасажири. Односельці, яким було лише 15, 20 та 21 рік, разом з водієм загинули на місці ДТП. Ще двоє пасажирів отримали травми різного ступеню тяжкості.
- Аварія сталася між селами Давидів Брід та Мала Олександрівка Бериславського району.
- Подію кваліфікували за частиною 3 статті 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.