Скрипаль просил у Путина разрешение для возвращения в Россию, – BBC

Бывший российский военный разведчик Сергей Скрипаль, которого отравили в Солсбери, писал президенту РФ Владимиру Путину и просил позволить ему вернуться из Великобритании в Россию.

Об этом рассказал бывший одноклассник Скрипаля Владимир Тимошков в интервью изданию BBC.

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В 2012 году он мне позвонил из Лондона. Мы говорили с ним где-то минут 30. Он рассказывал, что написал Владимиру Владимировичу Путину, чтобы его помиловали и позволили приехать в Россию, поскольку там остались его мать, брат и родственники,

– сказал Тимошков.

По его словам, Скрипаль "очень раскаивался, что был "двойным агентом", но "предателем" себя из-за этого не считал, ведь присягу давал на верность Советскому Союзу, а не России.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.



2 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что приказ отравить экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля отдал Путин.

Кто такой Сергей Скрипаль?

Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после приезда в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер его 44-летний сын.