12:26
24 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
1°C
2°C -13°C
  • воскресенье
    3°C -12°C
  • понедельник
    3°C -6°C
  • вторник
    5°C -5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Религиозное творчество РПЦ. Интересная ориентация Жириновского
Вєсті Кремля
00:16, сегодня
Вести.UA. Саб-Зиро против Порошенко. Помощь друзей чиновников
Вєсті.UA
21:18, 23 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, 23 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Скрипаль просил у Путина разрешение для возвращения в Россию, – BBC

61 Читати новину українською
Сергей Скрипаль просил у Путина разрешение для возвращения в Россию
Сергей Скрипаль просил у Путина разрешение для возвращения в Россию / Коллаж 24 Канала

Бывший российский военный разведчик Сергей Скрипаль, которого отравили в Солсбери, писал президенту РФ Владимиру Путину и просил позволить ему вернуться из Великобритании в Россию.

Об этом рассказал бывший одноклассник Скрипаля Владимир Тимошков в интервью изданию BBC.

Читайте также: Лидеры ЕС получили доказательства российского следа в отравлении экс-разведчика Скрипаля, – Меркель

В 2012 году он мне позвонил из Лондона. Мы говорили с ним где-то минут 30. Он рассказывал, что написал Владимиру Владимировичу Путину, чтобы его помиловали и позволили приехать в Россию, поскольку там остались его мать, брат и родственники,
– сказал Тимошков.

По его словам, Скрипаль "очень раскаивался, что был "двойным агентом", но "предателем" себя из-за этого не считал, ведь присягу давал на верность Советскому Союзу, а не России.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

2 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что приказ отравить экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля отдал Путин.

Кто такой Сергей Скрипаль?
Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после приезда в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер его 44-летний сын.

Теги: Новости политики Новости России Великобритания Отравление Сергея Скрипаля Владимир Путин
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чому Захарченко заговорив про
сегодня, 12:01 Чому Захарченко заговорив про "ХНР" та чи зможуть росіяни створити нову "республіку"
Олексій Чибісов 828
Переход на летнее время 2018: когда переводят часы в Украине
сегодня, 09:20 Переход на летнее время 2018: когда переводят часы в Украине
32250
Як Юрій Бойко вийшов сухим з води навколо скандалу з
сегодня, 11:00 Як Юрій Бойко вийшов сухим з води навколо скандалу з "вишками"
Сергій Лещенко 270
Час Земли: когда и почему вы должны выключить свет
сегодня, 10:12 Час Земли: когда и почему вы должны выключить свет
Настя Сукач 950
Они стремились создать в Луганске лучшую жизнь, но после
сегодня, 08:17 Они стремились создать в Луганске лучшую жизнь, но после "службы" уезжают
Ольга Черненко 2315
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук