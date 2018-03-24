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Скрипаль просив у Путіна дозвіл для повернення в Росію, – BBC

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Сергій Скрипаль просив у Путіна дозвіл для повернення в Росію
Сергій Скрипаль просив у Путіна дозвіл для повернення в Росію / Колаж 24 Каналу

Колишній російський військовий розвідника Сергій Скрипаль, якого отруїли у Солсбері, писав президенту РФ Володимиру Путіну і просив дозволити йому повернутися з Великобританії до Росії.

Про це розповів колишній однокласник Скрипаля Володимир Тимошков в інтерв'ю виданню BBC.

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У 2012 році він мені зателефонував із Лондона. Ми говорили з ним десь хвилин 30. Він розповідав, що написав Володимиру Володимировичу Путіну, щоб його помилували і дозволили приїхати в Росію, оскільки там залишилися його мати, брат і родичі,
– сказав Тимошков.

За його словами, Скрипаль "дуже каявся, що був "подвійним агентом", але "зрадником" себе через це не вважав, адже присягу складав на вірність Радянському Союзу, а не Росії.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

2 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон вважає, що наказ отруїти екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля віддав Путін.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після приїзду до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер його 44-річний син.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія
Джерело: 24 Канал
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