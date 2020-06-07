Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых пытались отравить в марте 2018 года, переехали из Великобритании в Новую Зеландию. Там они якобы живут под новыми именами.

Про це з посиланням на власне джерело в британському уряді пише The Sunday Times. Видання зазначає: у Новій Зеландії Скрипалі розпочали своє нове життя.

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Вони мають нові імена, нові біографії та нові документи. Найімовірніше, решту життя Скрипалям доведеться провести, утримуючись від контактів зі знайомими та рідними.

Також видання з'ясувало, що Скрипалі підтримують зв'язок зі своїми колишніми сусідами. Минулого року вони начебто відправили їм вітальну різдвяну листівку без зворотної адреси.

"Приємно, що вони про нас згадують. Але навряд чи ми їх ще колись побачимо", – розповів один із сусідів.

Водночас, інформацію про переїзд сім'ї до Нової Зеландії заперечує племінниця Сергія Скрипаля, Вікторія. На її думку, все це – просто "відволікаючий маневр".