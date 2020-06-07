Скрипали переехали в Новую Зеландию, – СМИ
Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых пытались отравить в марте 2018 года, переехали из Великобритании в Новую Зеландию. Там они якобы живут под новыми именами.
Про це з посиланням на власне джерело в британському уряді пише The Sunday Times. Видання зазначає: у Новій Зеландії Скрипалі розпочали своє нове життя.
Це цікаво BBC показала трейлер серіалу про отруєння розвідника Скрипаля "Новачком" в Солсбері – відео
Вони мають нові імена, нові біографії та нові документи. Найімовірніше, решту життя Скрипалям доведеться провести, утримуючись від контактів зі знайомими та рідними.
Також видання з'ясувало, що Скрипалі підтримують зв'язок зі своїми колишніми сусідами. Минулого року вони начебто відправили їм вітальну різдвяну листівку без зворотної адреси.
"Приємно, що вони про нас згадують. Але навряд чи ми їх ще колись побачимо", – розповів один із сусідів.
Водночас, інформацію про переїзд сім'ї до Нової Зеландії заперечує племінниця Сергія Скрипаля, Вікторія. На її думку, все це – просто "відволікаючий маневр".
Отруєння Скрипалів "Новачком" в Солсбері: коротко
- 4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство встановило, що їх атакували нервово-паралітичною речовиною "Новачок".
- Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга), які за їхніми словами, у Солсбері прибули з туристичною метою.
- Пізніше назвали третього фігуранта резонансної справи – "Сергія Федотова", який міг бути куратором "Боширова" і "Петрова".
- Для транспортування "Новачка" російські розвідники використали флакон з-під парфумів, однак викинули його не у смітник, а у контейнер для допомоги малозабезпеченим верствам населення.
- Британець Чарлі Роулі знайшов флакон із отрутою і, думаючи, що це парфуми, подарував його своїй подрузі Дон Стерджесс. Та поприскала речовину на себе. У підсумку обоє зазнали атаки, а Дон за деякий час померла у лікарні.