Колишній російський шпигун Сергій Скрипаль та його донька Юлія, яких намагалися отруїти в березні 2018 року, переїхали з Великобританії до Нової Зеландії. Там вони начебто живуть під новими іменами.

Про це з посиланням на власне джерело в британському уряді пише The Sunday Times. Видання зазначає: у Новій Зеландії Скрипалі розпочали своє нове життя.

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Вони мають нові імена, нові біографії та нові документи. Найімовірніше, решту життя Скрипалям доведеться провести, утримуючись від контактів зі знайомими та рідними.

Також видання з'ясувало, що Скрипалі підтримують зв'язок зі своїми колишніми сусідами. Минулого року вони начебто відправили їм вітальну різдвяну листівку без зворотної адреси.

"Приємно, що вони про нас згадують. Але навряд чи ми їх ще колись побачимо", – розповів один із сусідів.

Водночас, інформацію про переїзд сім'ї до Нової Зеландії заперечує племінниця Сергія Скрипаля, Вікторія. На її думку, все це – просто "відволікаючий маневр".