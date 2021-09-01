"Скромность должна быть": школьника, который исправил Путина, директор обвинила в наглости

Владимир Путин опозорился, когда перепутал названия войн и получил замечание от школьника. Директор школы, в которой учится парень, не оценила смелость ученика и сказала, что он мог и промолчать.

Должна быть скромность, чтобы не поправлять президента – директор

Сам Путин иронично сказал ученику "спасибо за поправочку". В то же время директор Юлия Рябцева только возмутилась действиями школьника.

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Парня директор назвала "звездным и однозначно хорошим".

Он занимает активную гражданскую позицию. Но скромность должна быть, чтобы не поправлять в частности Владимира Владимировича, но мы это начинаем понимать с годами,

– отметила Рябцева.

Что известно об ошибке Путина

1 сентября во Владивостоке глава Кремля встретился с самыми умными учениками региона, чтобы поздравить их с началом нового учебного года и прочитать "историческую" лекцию.

Однако дети оказались более образованными, чем президент страны-агрессора. Политик углубился в часть истории, в которой явно не был осведомлен.

Он начал рассказ о Северной войне, однако спутал ее с Семилетней.

Ошибку президента заметил один из учеников. Он деликатно ему об этом сказал: "Не сочтите за… В общем это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война".

Сам Путин покачал головой и иронично улыбнулся. Он сказал школьнику: "Да-да-да, спасибо за поправочку".

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