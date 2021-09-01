Має бути скромність, щоб не поправляти президента, – директорка
Сам Путін іронічно сказав учневі "спасибі за поправочку". Водночас директорка Юлія Рябцева лише обурилися діями школяра.
До теми Путін на уроці до 1 вересня переплутав назви воєн: виправляти довелось учням
Хлопця директорка назвала "зірковим та однозначно хорошим".
Він займає активну громадянську позицію. Але скромність має бути, щоб не поправляти зокрема Володимира Володимировича, але ми це починаємо розуміти з роками,
– наголосила Рябцева.
Що відомо про помилку Путіна
- 1 вересня у Владивостоці очільник Кремля зустрівся з найрозумнішими учнями регіону, аби привітати їх з початком нового навчального року та прочитати "історичну" лекцію.
- Однак діти виявилися освіченішими, аніж президент країни-агресорки. Так, політик заглибився в частину історії, у якій очевидно не був обізнаним.
- Він почав розповідь про Північну війну, однак сплутав її з Семирічною.
- Помилку президента помітив один з учнів. Він делікатно йому про це сказав: "Не вважайте за мою як би… загалом, це мало назву не Семирічна війна, а просто Північна війна".
- Сам Путін покивав головою та іронічно усміхнувся. Він сказав школяру: "Так-так-так, спасибі за поправочку".
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