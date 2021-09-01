Має бути скромність, щоб не поправляти президента, – директорка

Сам Путін іронічно сказав учневі "спасибі за поправочку". Водночас директорка Юлія Рябцева лише обурилися діями школяра.

До теми Путін на уроці до 1 вересня переплутав назви воєн: виправляти довелось учням

Хлопця директорка назвала "зірковим та однозначно хорошим".

Він займає активну громадянську позицію. Але скромність має бути, щоб не поправляти зокрема Володимира Володимировича, але ми це починаємо розуміти з роками,

– наголосила Рябцева.

Що відомо про помилку Путіна

1 вересня у Владивостоці очільник Кремля зустрівся з найрозумнішими учнями регіону, аби привітати їх з початком нового навчального року та прочитати "історичну" лекцію.

Однак діти виявилися освіченішими, аніж президент країни-агресорки. Так, політик заглибився в частину історії, у якій очевидно не був обізнаним.

Він почав розповідь про Північну війну, однак сплутав її з Семирічною.

Помилку президента помітив один з учнів. Він делікатно йому про це сказав: "Не вважайте за мою як би… загалом, це мало назву не Семирічна війна, а просто Північна війна".

Сам Путін покивав головою та іронічно усміхнувся. Він сказав школяру: "Так-так-так, спасибі за поправочку".

Цікаво Прохання школяра підписатись на ютуб ввело Путіна у ступор