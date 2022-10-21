Скрыли все следы, кто изготовил: разведка разобрала иранский дрон Mohajer-6

Украинская разведка разобрала сбитый российский дрон иранского производства Mohajer-6. Не удивительно, но производитель тщательно пытался скрыть страну изготовления беспилотника.

Дрон разобрали до винтика

В ГУР отмечают, что сбитый украинскими силами противовоздушной обороны Mohajer-6 в сентябре "искупался" в украинском море, и это указывает дыра в моторе дрона-разведчика.

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Разведчики разобрали дрон "до последнего винтика". Он был изготовлен в феврале 2022 года, и не исключено, что это был один из первых его вылетов.

Что сразу бросилось в глаза – то, как иранский производитель скрывал все следы, кто изготовил этот летательный аппарат,

– говорят в ГУР.

Из дрона удалены надписи на английском языке с грамматическими ошибками. Удалось обнаружить только на одном устройстве надпись FORCE, сделанную вручную, как предполагают в ГУР, иранцы ее просто не заметили.

"Начинка" дрона полностью иностранная

Отмечают, что "начинка" беспилотника преимущественно иностранная: австрийский мотор, японские, китайские и американские камеры.

Это в основном бытовые элементы, они не военные, но в ГУР рассчитывают, что информация об их происхождении позволит усложнить доступ Ирана к запчастям.

Таких Mohajer-6 украинские ПВО пока приземлили менее пяти, но Россия редко использует их – по приблизительным подсчетам, в России их всего около 20.

Иран помогает России: главное

В СБУ утверждают, что Иран, а также его оборонно-промышленный комплекс действуют в пользу России.

Вероятно, Иран поставляет Кремлю дроны "Shahed-136" и "Mohajer-6", а также баллистические ракеты малой дальности "Fateh-110" и "Zolfaghar".

В Институте изучения войны предположили, что Иран считает Россию и Китай своими стратегическими партнерами, а потому и власти Ирана взялись помогать Путину.

По данным Генштаба ВСУ, с 10 октября войска РФ применили против Украины 176 иранских дронов-камикадзе.

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