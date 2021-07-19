Скрывал от мамы, что воюет: что известно об убитом на Донбассе 19-летнем воине

На Донбассе от пуль оккупантов погиб украинский защитник Александр Юрков. Ему было всего 19 лет. Парень планировал жениться, но так и не успел.

У воина также остались мама и сестра. Похоронили Юркова 16 июля в в его родном селе Криничоватое Днепропетровской области. Попрощаться с парнем пришли около 100 человек.

Важно На Донбассе погиб 19-летний защитник из Днепропетровской области: имя героя

Скрывал от мамы, что воюет

Мать Александра Татьяна Николаевна не может прийти в себя после известия о смерти сына. Парень не говорил ей, что воюет на Донбассе.

Односельчанка рассказала, что мать думала, будто сын в Новомосковске, на учениях. Александр ушел в армию, когда ему только исполнилось 18 лет. Повестка пришла, как только парень закончил колледж. Позже он сказал матери, что заключил контракт на военную службу.

Но о том, что уже воюет на фронте, ни слова не говорил. Мама была уверена, что он в учебке. Вероятнее всего, не хотел ее волновать,

– сказала женщина.

Каким был Александр

Знакомая описала защитника как очень спокойного и отзывчивого парня. Всегда помогал матери и соседям.

"Его сестра учится в институте, поэтому мама теперь фактически осталась одна. Она, бедняжка, никак поверить не может, что Саши нет. Ходит на его могилу и плачет, ведь он совсем молодой", – говорят в селе.

Парень собирался жениться

У Александра была невеста Люба, с которой он познакомился в интернете. Девушка рассказала, что ее возлюбленный был очень хорошим, жизнерадостным и чуточку упрямым. По ее словам, он собирался продлевать контракт, но уже не наводчиком. После окончания контракта пара собиралась пожениться. Успели даже обручиться в церкви.



Александр с невестой / Фото Obozrevatel



Александр и Люба / Фото Obozrevatel

Мать девушки отметила, что Саша всегда все говорил прямо, но тихим голосом. Они с Любой дополняли друг друга.

"Он очень берег и нежно относился к Любе, использовал каждую возможность, чтобы приехать сюда и провести с ней время. Всем друзьям Любы он очень нравился, и батюшке, который проводил помолвку, тоже", – рассказала женщина.

О смерти любимого Люба узнала случайно. Девушка продолжала писать ему и никак не могла поверить, что ее жениха не стало.

Александр служил наводчиком танкового батальона воинской части А1302. 14 июля он получил смертельное ранение.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.