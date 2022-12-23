В Sky News показали спутниковые снимки Киева до вторжения и после атак по энергетике

В результате многочисленных российских ударов по нашей энергетике Украина фактически полностью погрузилась во тьму. Фото, сделанные до 24 февраля и уже после ракетных ударов 10 октября, просто впечатляют.

Подходящие фото обнародовали спутники NASA Suomi и NOAA-20. На этих кадрах видно, как выглядит Украина после атак России по энергетическим объектам.

Важно Сплошное черное пятно: NASA показало Украину из космоса после массированного вчерашнего удара

Снимки из двух спутников, предоставленные изданию, показывают, насколько слабо "светится" Украина.



Фото Украины до и после массированных ракетных обстрелов / Фото NASA

Россия регулярно осуществляет массированные ракетные удары по Украине. Каждая из них погружает Украину во тьму. Ранее в NASA показали, как выглядела Украина после массированных ударов 23 ноября. Вместо золота огней на карте – черное пятно.

Украина – без света / Скриншоты "Схем"

Добавим, что последняя массированная атака противника произошла 16 декабря. Тогда произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы.

Какая сейчас ситуация с энергетикой

Украинская энергосистема продолжает приходить в себя после девятой массированной атаки россиян. Как сказал эксперт по энергетике Центра Разумкова Максим Белявский, в некоторых местах возобновить электроснабжение удается даже быстрее, чем ожидалось.

Однако дефицит в энергосистеме Украины будет сохраняться и дальше. Так что плановые отключения продолжатся. Если лимиты на уровне областей не будут выдерживаться, то будут вводиться аварийные отключения.

Враг стремится к тому, чтобы мы прекратили бороться и начали давить на власть, требуя уступок. Несмотря на критическую ситуацию в энергетике, украинцы не намерены этого делать. Мы доказываем, что можем сиять даже во тьме, потому что знаем, за что боремся.