Відповідні фото оприлюднили супутники NASA Suomi та NOAA-20. На цих кадрах видно, як виглядає Україна після атак Росії з енергетичних об'єктів.

Важливо Суцільна чорна пляма: NASA показало Україну з космосу після вчорашнього масованого удару

Знімки із двох супутників, надані виданню, показують, наскільки слабко "світиться" Україна.



Фото України до та після масованих ракетних обстрілів / Фото NASA

Додамо, що Росія регулярно здійснює масовані ракетні удари по Україні. Кожна з них занурює Україну у темряву. Раніше у NASA показали, як виглядала Україна після масованих ударів 23 листопада. Замість золота вогнів на мапі – чорна пляма.

Україна – без світла / Скриншоти "Схем"

Додамо, що остання масована атака ворога відбулася 16 грудня. Тоді сталася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи.

Яка зараз ситуація з енергетикою

Українська енергосистема продовжує оговтуватися після дев'ятої масованої атаки росіян. Як сказав експерт з енергетики Центру Разумкова Максим Білявський, у деяких місцях відновити електропостачання вдається навіть швидше, ніж очікувалося.

Однак дефіцит в енергосистемі України зберігатиметься і надалі. Тож, планові відключення продовжаться. Якщо ж ліміти на рівні областей не будуть витримуватися, то будуть вводитися аварійні відключення.

Ворог прагне, аби ми припинили боротися та почали тиснути на владу, вимагаючи поступок. Попри критичну ситуацію в енергетиці, українці не збираються цього робити. Ми доводимо, що можемо сяяти навіть у цілковитій темряві, бо знаємо, за що боремося.