В Воздушных силах показали, как немецкий комплекс Skynex уничтожает "Шахеды"

Защитники неба продолжают отражать массированные российские воздушные атаки по Украине. В этом им помогают, в частности, зенитные артиллерийские комплексы Skynex компании Rheinmetall.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Там опубликовали соответствующее видео боевой работы.

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Как работает комплекс Skynex?

Зенитный артиллерийский комплекс Skynex на службе в Воздушных Силах эффективно уничтожает вражеские ударные БпЛА.

Время и место оставим в тайне, но, как видите на кадрах, продуктивная работа 35-мм автоматизированной зенитной пушки изрядно вдохновляет наших защитников неба!

– отмечают военные.

Как с помощью Skynex уничтожили 6 "Шахедов": смотрите видео

Справка: Skynex – передовая зенитно-ракетная система, разработана для защиты от современных воздушных угроз, в частности беспилотников, вертолетов и крылатых ракет. Она использует ракетные установки малого радиуса действия в сочетании с скорострельными пушками и современными системами управления огнем.

Напомним, в ночь на 12 июля противник атаковал Украину 623 средствами воздушного нападения, в частности 597 беспилотниками (из них 339 – "Шахеды") и 26 крылатыми ракетами Х-101. По состоянию на 10:00 противовоздушная оборона сбила 344 средства – 319 "Шахедов" и 25 ракет.