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Телеканал новостей 24 Новости Интернет

Skype вскоре порадует долгожданной возможностью

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Skype получит функцию записи видеозвонков
Skype получит функцию записи видеозвонков / Соцсети

Популярная программа Skype, которая стала популярной благодаря возможности совершать видеозвонки, через 15 лет после своего запуска наконец получила возможность их записывать. Новая функция должна появиться уже в ближайшее время и на всех платформах после того, как вы установите обновление.

Таким образом, записывать звонки смогут как пользователи Skype на Windows, так и на Mac, iOS, Android и даже Linux, пишет The Verge.

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Отмечается, что записи будут храниться в облаке, а не на компьютерах пользователей. Кроме того, один из собеседников когда включит запись видео, другой сразу же получит об этом уведомление.

Skype, відеодзвінки, месенджер, повідомлення, програми

Функция записи видеозвонков появится в Skype на всех платформах

По словам разработчиков Skype, будет записываться не только сам разговор, но даже картинки, которыми Вы будете делиться во время общения.

Обновление с такой функцией выйдет на всех платформах, где есть Skype, и это будет до конца июля.

Skype, відеодзвінки, месенджер, повідомлення, програми

Записываться будут даже картинки, которыми Вы будете делиться

Также вместе с записью видео Skype должен получить множество доработок и улучшений. О них пока ничего неизвестно.

Напомним, в прошлом Microsoft представила специальную версию приложения Skype, предназначенного для использования на территориях с медленным интернет-соединением и дорогим трафиком.

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Теги: Техно Skype Приложения Информационные технологии Интернет
Источник: 24 Канал
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