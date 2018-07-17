Skype вскоре порадует долгожданной возможностью

Популярная программа Skype, которая стала популярной благодаря возможности совершать видеозвонки, через 15 лет после своего запуска наконец получила возможность их записывать. Новая функция должна появиться уже в ближайшее время и на всех платформах после того, как вы установите обновление.

Таким образом, записывать звонки смогут как пользователи Skype на Windows, так и на Mac, iOS, Android и даже Linux, пишет The Verge.

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Отмечается, что записи будут храниться в облаке, а не на компьютерах пользователей. Кроме того, один из собеседников когда включит запись видео, другой сразу же получит об этом уведомление.

Функция записи видеозвонков появится в Skype на всех платформах

По словам разработчиков Skype, будет записываться не только сам разговор, но даже картинки, которыми Вы будете делиться во время общения.

Обновление с такой функцией выйдет на всех платформах, где есть Skype, и это будет до конца июля.

Записываться будут даже картинки, которыми Вы будете делиться

Также вместе с записью видео Skype должен получить множество доработок и улучшений. О них пока ничего неизвестно.

Напомним, в прошлом Microsoft представила специальную версию приложения Skype, предназначенного для использования на территориях с медленным интернет-соединением и дорогим трафиком.

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