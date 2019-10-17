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      SkyUp запустил рейсы между городами Украины: направления и цены

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      SkyUp летать между городами Украины
      SkyUp летать между городами Украины / hrk.aero

      Лоукост от 17 октября начал выполнять рейсы из Киева во Львов и из Харькова во Львов. В конце октября в авиакомпании планируют открыть еще один рейс по маршруту Киев - Запорожье.

      Регулярный рейс из Киева во Львов будут осуществлять по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

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      Сегодня мы запустили сообщение между двумя украинскими миллионниками – Киевом и Львовом. Сегодня наши пассажиры смогли оценить преимущества рейса: 508 гривен, 1 час, удобный современный самолет – и начало уикенда в любимом городе,
      – сказал гендиректор SkyUp Евгений Хайнацкий.

      Следует подчеркнуть: стоимость перелета стартует от 508 гривен, в эту цену не входит стоимость перевозки багажа.

      До 26 октября по маршруту Киев – Львов – Киев лоукост будет летать дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Уже от 27 октября количество рейсов возрастет до четырех в неделю.

      Кроме того, с 27 октября авиакомпания будет осуществлять рейсы по маршруту Киев – Запорожье. Они будут проходить каждый четверг и воскресенье. Стоимость билета стартует от 503 гривен.

      По маршруту Харьков – Львов рейсы будут проходить каждый четверг и воскресенье. Их стоимость стартует от 628 гривен.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины SkyUp авиация Транспорт Новости Харькова Новости Киева Новости Запорожья
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