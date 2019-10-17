SkyUp запустил рейсы между городами Украины: направления и цены

Лоукост от 17 октября начал выполнять рейсы из Киева во Львов и из Харькова во Львов. В конце октября в авиакомпании планируют открыть еще один рейс по маршруту Киев - Запорожье.

Регулярный рейс из Киева во Львов будут осуществлять по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

Читайте также: Популярный лоукостер Ryanair будет летать из Херсона

Сегодня мы запустили сообщение между двумя украинскими миллионниками – Киевом и Львовом. Сегодня наши пассажиры смогли оценить преимущества рейса: 508 гривен, 1 час, удобный современный самолет – и начало уикенда в любимом городе,

– сказал гендиректор SkyUp Евгений Хайнацкий.

Следует подчеркнуть: стоимость перелета стартует от 508 гривен, в эту цену не входит стоимость перевозки багажа.

До 26 октября по маршруту Киев – Львов – Киев лоукост будет летать дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Уже от 27 октября количество рейсов возрастет до четырех в неделю.

Кроме того, с 27 октября авиакомпания будет осуществлять рейсы по маршруту Киев – Запорожье. Они будут проходить каждый четверг и воскресенье. Стоимость билета стартует от 503 гривен.

По маршруту Харьков – Львов рейсы будут проходить каждый четверг и воскресенье. Их стоимость стартует от 628 гривен.