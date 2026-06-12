Упаковка из грибов: как украинский стартап способствует развитию зеленой экономики Европы

Упаковочная индустрия ежегодно производит сотни миллионов тонн материалов, большинство которых будет разлагаться в природе дольше, чем просуществует любой современный бизнес. Именно это системное противоречие – между кратковременностью использования и долговременностью последствий – пытаются решить компании нового поколения, строящие бизнес на пересечении биотехнологий и циркулярной экономики.

S.Lab – одна из таких компаний. Украинская стартап-команда разработала технологию производства упаковки из грибного мицелия и агроотходов, полностью разлагающейся в естественных условиях и уже подтвержденной международной сертификацией OK Home Compost. За несколько лет компания прошла путь от лабораторных прототипов до пилотов с крупными корпорациями, получила поддержку финансируемой ЕС программы Greencubator и выстраивает децентрализованную производственную сеть в Европе и Азии.

Юлия Бялецкая, CEO и соучредитель S.Lab, рассказала 24 Каналу о технологической и бизнес логике, которая стоит за этой моделью: как совместить биоразлагаемость с промышленными требованиями к прочности, почему локальное производство из местного сырья является структурным преимуществом, а не маркетинговым аргументом, и что готовность украинского рынка к зеленой упаковке говорит о более широких изменениях в предпринимательском мышлении.

Путь S.Lab: от идеи до продукта

Как возникла идея создать S.Lab – что побудило вас отказаться от традиционных материалов и обратиться именно к грибному мицелию и сельскохозяйственным отходам?

Идея S.Lab родилась не в лаборатории, а на одном из пляжей Бали. Несколько лет назад во время путешествия по острову Бали я впервые воочию увидела масштаб проблемы пластикового загрязнения. Многие пляжи, которые выглядят как райские места, во время сезона на самом деле были покрыты пластиковыми отходами, значительная часть которых происходила именно от упаковки.

Евгений Томилин и Юлия Бялецкая / Фото предоставлено S.Lab

Тогда меня поразила простая мысль: мы создаем материалы, которые используем несколько минут, но которые остаются в природе сотни лет. Особенно это касается упаковочных материалов, которые не перерабатываются и накапливается на свалках, загрязняя почву, океаны и даже наши тела.

Вернувшись домой, я начала изучать возможные альтернативы. Именно тогда мы обратили внимание на мицелий – естественную корневую систему грибов, которая в природе работает как чрезвычайно эффективный биологический связующий материал. Нас захватила идея использовать его способность формировать прочные структуры и совместить с сельскохозяйственными отходами, которые часто просто сжигаются или выбрасываются.

Юлия Бялецкая / Фото предоставлено S.Lab

Так появилась S.Lab. Наша цель изначально была предложить промышленную альтернативу упаковке, которая после использования может полностью вернуться в природу без ущерба для окружающей среды.

как выглядел ваш путь от идеи до первого реального продукта? С какими самыми большими трудностями вы столкнулись в начале, и как вам удалось их преодолеть?

Все началось с экспериментов с коноплей и грибами. И хотя это только шутка, но мы действительно начали с тестирования конопляных отходов и попытками самостоятельно создать новый материал - биокомпозит. Вместе с моим мужем Евгением, который является соучредителем и CTO S.Lab, начали исследовать новые материалы, экспериментировать с компонентами пока не нашли идеальный микс – грибного мицелия и остатков технической конопли.

Мы буквально смешивали растительное сырье с грибным мицелием, наблюдали за процессом роста, меняли рецептуры и пытались понять, можно ли из этого получить что-то большее, чем просто интересный биологический эксперимент.

Тогда у нас не было большого производства или лаборатории. Были десятки неудачных попыток, образцы, которые ломались, крошились или вообще не вырастали так, как мы ожидали. Но постепенно мы начали получать первые результаты.

Самое интересное, что нашими первыми "тестировщиками" стали друзья, знакомые и коллеги. Мы приносили им образцы материала и просили честно сказать, что они думают. Именно тогда мы услышали, что это очень хороший упаковочный материал, который наши потенциальные клиенты уже были готовы покупать.

И в то же время мы также поняли одну важную вещь: если мы хотим изменить целую индустрию, недостаточно создать экологичный материал. Он должен быть столь же функциональным, как и традиционные решения, новый материал должен защищать продукт, быть надежным и конкурентным по цене. И главное – мы должны быть в состоянии произвести такое количество, чтобы действительно создать положительное экологическое и экономическое влияние.

Юлия Бялецкая (в центре) вместе с соучредителем Greencubator Романом Зинченко и менеджером проекта Ольгой Зубчик / Фото предоставлено S.Lab

Здесь мы начали думать как производители, которые решают реальную проблему бизнеса и прошли много вызовов от создания инновационной технологии к поиску клиентов, которые бы использовали новый материал и работали с нами над его тестированием.

Чем помог Greencubator

Какую роль в развитии S.Lab сыграло участие в программе Greencubator, финансируемой ЕС? Что именно - знания, связи, финансирование - стало для вас самым ценным?

Для нас участие в программе стало одним из переломных моментов развития компании. На тот момент мы уже имели первые результаты исследований и очень ранних клиентов, но для перехода от лабораторных экспериментов к реальной технологии нужны были ресурсы. Благодаря финансовой поддержке программы мы смогли ускорить разработку технологии, создать первый прототип производственного процесса и подать наши первые патентные заявки, которые стали основой будущей технологической защиты компании.

Для климатических стартапов это особенно важно, ведь создание инновационной технологии требует значительно больше времени и инвестиций, чем запуск классического цифрового продукта.

Обратите внимание! Greencubator – украинская общественная организация, которая развивает экосистему устойчивого предпринимательства, низкоуглеродных инноваций и зеленой экономики. Именно она с 2017 года внедряет в Украине программу Climate Innovation Vouchers – одну из крупнейших грантовых инициатив для инноваторов в сфере green- и climate-friendly technologies, реализуемой в рамках программы EBRD FINTECC при поддержке ЕС.

Вместе с тем ценность программы выходила далеко за пределы финансирования. Поддержка таких авторитетных международных институтов как Европейский банк реконструкции и развития, стала для нас мощным сигналом доверия со стороны рынка. Когда ты создаешь принципиально новую технологию, инвесторы и партнеры оценивают не только сам продукт, но и то, кто уже поверил в тебя на раннем этапе.

Изделия для декора из грибного мицелия и технической конопли / Фото предоставлено S.Lab

Именно это доверие помогло нам открывать новые двери. В последующие годы мы привлекли международных инвесторов, запустили первые пилоты с крупными корпорациями, стали участниками глобальных акселерационных программ, а затем получили поддержку от Morgan Stanley Inclusive Ventures Lab и других международных партнеров.

Поэтому если говорить о самом ценном, то это было сочетание двух вещей: возможность развивать технологию благодаря финансовой поддержке и возможность построить репутацию компании, которой доверяют ведущие международные институты. Для инновационного стартапа оба фактора одинаково важны.

Готов ли рынок к экологической упаковке

Насколько, по вашему мнению, украинские предприниматели и рынок в целом готовы к переходу на экологически чистую упаковку? Что изменилось в отношении к green economy за последние годы?

Около 30% компаний, которые сегодня используют упаковки S.Lab это украинский бизнес. И это пожалуй лучший ответ на вопрос о готовности рынка.

Несмотря на войну, экономическую неопределенность, перебои в цепях поставок и множество других вызовов, с которыми сегодня сталкиваются украинские предприниматели, многие компании продолжают инвестировать в экологические решения. С точки зрения бизнеса это не всегда самый простой выбор, ведь в кризисные времена естественно концентрироваться исключительно на выживании.

Производство и оборудование / Фото предоставлено S.Lab

Но мы видим другое. Многие украинские бренды осознанно выбирают более устойчивые решения, потому что для них важно не только то, какой продукт они продают, но и какие ценности они через него транслируют. Они думают о влиянии на окружающую среду, об ответственном потреблении и о том, какой след оставляют после себя.

Мне кажется, за последние годы произошел важный сдвиг в мышлении. Если раньше экологичность часто воспринималась как дополнительное преимущество или маркетинговый инструмент, то сегодня все больше компаний рассматривают ее как часть своей идентичности и долгосрочной стратегии.

В то же время есть еще один важный аспект. К сожалению, война нанесла Украине огромные разрушения. Но в то же время процесс будущего восстановления создает уникальную возможность переосмыслить то, как мы строим города, инфраструктуру и промышленность.

Сегодня украинские предприниматели, инженеры и ученые уже работают над новыми решениями в сферах энергоэффективности, циркулярной экономики, возобновляемой энергетики, управления ресурсами и устойчивой инфраструктуры. Мы не просто восстанавливаем то, что было потеряно. Мы имеем шанс создать более современную, эффективную и устойчивую модель развития.

Коллаборация с S.Lab в дизайне одежды / Фото предоставлено компанией

И я убеждена, что многие решения, которые рождаются сегодня в Украине под давлением чрезвычайно сложных обстоятельств, в будущем могут стать примером для других стран мира. Ведь иногда именно самые большие вызовы становятся катализатором самых смелых инноваций.

Поэтому я очень оптимистично смотрю на будущее зеленой экономики в Украине. Несмотря на все трудности, украинские предприниматели продолжают строить бизнес не только вокруг прибыли, но и вокруг смыслов. Это сочетание обоих факторов.

Мицелий сам по себе является уникальным природным материалом. В процессе роста он формирует сложную сеть волокон, которые связывают частицы растительного сырья между собой. Именно эта структура обеспечивает механическую прочность и теплоизоляционные свойства.

Но не менее важны технология выращивания, контроль условий производства и правильный подбор сырья. Мы много лет работали над оптимизацией этих параметров и создали собственные производственные процессы, которые позволяют получать материал со стабильными характеристиками.

Фактически мы не просто производим упаковки – мы управляем биологическим процессом таким образом, чтобы получить прогнозируемый промышленный результат.

как вам удается совместить полную биоразлагаемость материала с прочностью и теплоизоляционными свойствами, которые требуют производители? Это вопрос технологии или правильного подбора сырья?

Это сочетание обоих факторов.

Мицелий сам по себе является уникальным природным материалом. В процессе роста он формирует сложную сеть волокон, которые связывают частицы растительного сырья между собой. Именно эта структура обеспечивает механическую прочность и теплоизоляционные свойства.

Но не менее важны технология выращивания, контроль условий производства и правильный подбор сырья. Мы много лет работали над оптимизацией этих параметров и создали собственные производственные процессы, которые позволяют получать материал со стабильными характеристиками.

Фактически мы не просто производим упаковку, мы управляем биологическим процессом таким образом, чтобы получить прогнозируемый промышленный результат. А поскольку мы не используем никаких других компонентов кроме агро отходов и мицелия, поэтому и можем гарантировать биоразлагаемость материала. Кстати, недавно получили сертификацию нашего материала OK Home Compost, что официально это подтверждает.

Почему важно децентрализованное производство

Вы развиваете децентрализованную модель производства в Европе и Азии. Почему именно такой подход – производство на месте из локальных отходов – является ключевым для будущего отрасли?

Сегодня большинство упаковочных материалов производятся централизованно, после чего транспортируются на большие расстояния. Это создает значительные логистические расходы (+ 30% от стоимости упаковки) и углеродный след.

Мы считаем, что будущее принадлежит локальному производству. Сельскохозяйственные отходы существуют практически в каждом регионе мира, но их состав отличается. Наша технология позволяет адаптировать производство под локальное сырье и создавать упаковку непосредственно рядом с заказчиком.

Такая модель сокращает логистические расходы, уменьшает выбросы CO₂, создает локальные рабочие места и делает производственные цепи более устойчивыми.

По моему мнению, это не только будущее упаковочной отрасли, но и общее направление развития промышленности в мире.

Какое будущее S.Lab

какой вы видите S.Lab через 5 лет и какое послание вы бы хотели передать другим украинским предпринимателям, которые думают о том, чтобы строить бизнес на основе устойчивого развития?

Через пять лет я вижу S.Lab глобальной компанией с сетью локальных производственных площадок в разных странах мира. Мы хотим сделать так, чтобы экологическая упаковка была не нишевой альтернативой, а новым отраслевым стандартом.

Но не менее важно для меня то, чтобы S.Lab оставался примером украинской инновации мирового уровня. Украина имеет огромный потенциал в науке, инженерии и предпринимательстве, и сегодня мы видим все больше компаний, которые успешно конкурируют на глобальном рынке.

Мое послание другим предпринимателям простое: не воспринимайте устойчивое развитие как ограничение или компромисс. Самые интересные бизнесы будущего строятся именно там, где экономическая выгода сочетается с решением реальных общественных и экологических проблем.

История S.Lab показывает, что украинские green-tech компании уже являются частью более широкой европейской трансформации – не только технологической, но и ценностной. Через поддержку европейских институтов, партнерство с Greencubator и выход на рынки за пределами Украины такие стартапы встраиваются в общий курс Европы на декарбонизацию, циркулярную экономику и устойчивую промышленность. Для Украины это означает не просто создание новых продуктов, а формирование современной модели восстановления, которая может быть конкурентной в Европе и одновременно работать на зеленую трансформацию страны.

Статья была подготовлена в рамках проекта EUNEIGHBOURS EAST. Мысли, высказанные в статье, принадлежат только автору.