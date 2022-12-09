"Слабые Мерседесы": Лукашенко пешком спешил на съезд Евразийского экономического союза
Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл пешком на встречу Евразийского экономического союза. Однако, по словам диктатора, ничего удивительного. Во всем виноваты "слабые мерседесы".
Напомним, что сегодня в Кыргызстане проходит Евроазиатский саммит с участием лидеров Армении, Белоруссии, России, Казахстана и Киргизии. Все лидеры прибыли, конечно же, на авто, и каким же было удивление, когда стало понятно, что диктатор Лукашенко спешил на встречу пешком.
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Лукашенко пешком шел на саммит / Фото росСМИ
"Мерседесы слабы, не заводятся"
Причина, почему белорусский диктатор шел пешком, стала понятна позже. Как он сам объяснил, "мерседесы слабы, не заводятся".
"Ослаб немецкий автопром. Это вам не Аурус", – добавил диктатор.
Лукашенко объяснил, почему пришел пешком: видео
В общем тактика хейтита все западное характерна что Лукашенко, что Путину. Два диктатора на люди презирают любые товары западного производства и традиционно восхваляют "отечественного производителя". Мол, "надежнее", все в стиле "загнивающее мероприятие".
Слабость Лукашенко к "мерседесам"
На самом деле, все знают, что белорусский диктатор ездит на лимузине Mercedes-Benz S600 Pullman Guard W222 – он бронирован по стандарту VR9, то есть выдерживает попадание из автомата и снайперской винтовки и защищен от взрыва 15 кило тротила.
Это официальный автомобиль из государственного автопарка Лукашенко, а в его частной коллекции есть еще несколько интересных машин: он владеет сразу тремя купе Rolls-Royce Phantom, парой старинных Rolls-Royce Silver Dawn 50-х годов и кабриолетом Chevrolet Impala 1958 года.