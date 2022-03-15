Slack начал удалять рабочие чаты российских пользователей без уведомления

15 марта 2022 , 20:52
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Источник:

телеграм Михаила Федорова

Пользователи в России начали жаловаться на удаление их рабочих чатов в корпоративном мессенджере Slack. Заявляют, что делают это без предупреждения.

Вероятно, таким образом мессенджер выражает свою поддержку Украине и осуждает действия России.

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Slack начала удалять рабочие чаты российских пользователей без уведомления,
– говорится в сообщении.

Такое произошло уже с командой крупнейшего банка России "Сбербанк". 

Впрочем, пока компания не сообщала об этом официально.

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  • Indeed
  • Xerox
  • Panasonic
  • Citrix
  • NCR
  • Ericsson
  • S.T.A.L.K.E.R. и студия GSC Game World

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Автор: Марта Касіянчук