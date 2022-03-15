Slack начал удалять рабочие чаты российских пользователей без уведомления
15 марта 2022 , 20:52Читати новину українською
Источник:телеграм Михаила Федорова
Пользователи в России начали жаловаться на удаление их рабочих чатов в корпоративном мессенджере Slack. Заявляют, что делают это без предупреждения.
Вероятно, таким образом мессенджер выражает свою поддержку Украине и осуждает действия России.
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Slack начала удалять рабочие чаты российских пользователей без уведомления,
– говорится в сообщении.
Такое произошло уже с командой крупнейшего банка России "Сбербанк".
Впрочем, пока компания не сообщала об этом официально.
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