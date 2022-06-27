"Слава Украине, Героям слава": Трюдо и Джонсон записали совместное обращение к Зеленскому

В Германии проходит саммит лидеров стран G7. На нем обсуждается ситуация в мире и Украине.

Наше государство поддерживают все члены саммита. А премьеры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон даже записали видео.

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Поддержка Канады и Великобритании непоколебима

Такое видеообращение два политика записали для того, чтобы показать свое особое уважение нашему президенту Владимиру Зеленскому и всему народу. Джонсон и Трюдо заметили, что жалеют о том, что глава нашего государства не может присутствовать там лично.

Поскольку G7 собирается в Германии, то премьер-министр Борис Джонсон и я хотим четко сказать о нашей поддержке украинцев и президента Владимира Зеленского. Она – непоколебима. Мы стоим с вами, и мы придерживаемся курса,

– сказал Трюдо.

Он также отметил, что это не просто борьба. Ведь украинцы сейчас стоят на страже демократии, принципов и правил закона, суверенитета и территориальной целостности.

Борис Джонсон же отметил, что собрание саммита стран "Большой семерки" должно показать нашему государству большую поддержку и гарантии для еще больших санкций против России, ее олигархов. Заверил, что будут стоять бок о бок с Украиной. В конце Джонсон сказал свое фирменное "Слава Украине", а Трюдо ответил "Героям Слава".

Обращение Джонсона и Трюдо: смотрите видео

Что говорил Зеленский лидерам саммита

Президент выступил по видеосвязи. Глава государства попросил предоставить Украине все необходимое, чтобы защититься от России. В частности, системы ПВО. Также говорилось о санкциях против агрессора и их усилении. Еще попросил о гарантиях безопасности для Украины. Попросил "Большую семерку" помочь с экспортом зерна из Украины, а затем реконструировать разрушенные россиянами города и села.

Зеленский также предложил пять решений, которые могут быть полезны для Украины и всей Европы. Среди них те же действенные гарантии безопасности, современная противоракетная оборона для Украины и поставка достаточного объема оружия, восстановление аграрного экспорта из нашей страны. Он отметил, что надо признать Россию государством-спонсором терроризма, радикально ограничить ее нефтяные доходы и конфисковать все ее замороженные и арестованные активы. А послевоенное восстановление Украины должно стать самым большим экономическим проектом нашего времени.

СМИ также сообщали, что Зеленский дал участникам саммита четкий ответ о переговорах с агрессором. Зеленский якобы сказал, что сейчас не время для переговоров с Россией. Он заявил, что Украина будет вести переговоры, когда будет в соответствующей позиции, то есть когда она снова займет позицию силы. Для этого нам нужно еще больше мощного оружия и более быстрых его поставок.

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