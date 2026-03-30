ВСУ продвинулись на 3 направлениях фронта: обзор фронта от ISW

С началом весны российские войска активизировали наступление на разных направлениях. Впрочем, значительных успехов врагу достичь не удалось.

Институт изучения войны оценил ход боев на фронте. По данным аналитиков, украинские силы продвинулись на 3 направлениях, а россияне – на одном.

Где продвинулись ВСУ, а где – оккупанты?

Украинские военные недавно имели успех в тактическом районе Константиновка – Дружковка, на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

Так, геолокированные видеоматериалы, опубликованные 28 – 29 марта, свидетельствуют о том, что Силы обороны недавно продвинулись:

на северо-восток от Константиновки;

на восток от Прилук (на северо-запад от Гуляйполя);

в западной части Запорожской области. На снимках зафиксирован российский удар по украинской позиции на юг от Малой Токмачки (юго-восток от Орехова) – района, где оккупанты ранее заявляли о своем присутствии.

Тем временем агрессор продвинулся во время недавнего механизированного штурма на Александровском направлении, а именно на северо-восток от Ивановки (северо-восток от Александровки).

Где изменилась линия фронта / Карты ISW

Какова ситуация на других направлениях фронта?

Славянское направление: Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что оккупанты продолжают ограниченные штурмовые действия вдоль линии Закитное – Резниковка.

Российские силы пытаются прорваться к Рай-Александровке с северо-востока и юго-востока и окружить украинские силы, которые обороняют районы на восток от Рай-Александровки.

Украинская оборона заставляет российское командование перебрасывать часть подразделений, которые ранее действовали на дороге Лиман – Северск (северо-восточнее Рай-Александровки) в район Закитного.

Купянское направление. Российские силы на Купянском направлении используют различные типы дронов – Shahed, реактивные "Шахеды" / "Герберу", волоконно-оптические FPV-дроны "Князь Вандал Новгородский" и дроны "Молния" -– для ударов по украинской логистике и гражданским объектам. Россия изменила тактику: раньше почти не била по больницам, а теперь регулярно атакует даже скорые и экстренные службы. ISW оценивает, что агрессор все чаще намеренно использует FPV-дроны для ударов по гражданским.

Общая оценка российского наступления весной 2026 года

Российские войска имеют проблемы с продвижением в северной части украинского "фортификационного пояса" после начала весенне-летнего наступления 2026 года.

По данным украинского наблюдателя Константина Машовца, части 3-й российской армии после месяца продвижения остановились на участке возле Кривой Луки и Закитного. В течение последней недели они фактически не продвинулись после локального прорыва украинской обороны.

Другие российские группировки на Лиманском и Константиновском направлениях движутся еще медленнее.

Поэтому именно 3-я армия считается единственной, которая потенциально может попробовать прямое наступление на Славянск и Краматорск. Однако такое наступление без поддержки с флангов может привести к большим потерям и минимальному прогрессу.

Из-за этого россияне могут перебросить эти силы на другие направления – Лиман или Константиновку – вместо прямого удара по Славянску.

ISW отмечает, что российское наступление, которое, вероятно, началось в середине марта, сначала было интенсивным, но сейчас замедлилось из-за потерь и сложных условий, включая погоду и недостаток маскировки. Украинская сторона также считает, что россияне ждут лучших погодных условий для атак.

В общем аналитики оценивают, что Россия вряд ли сможет захватить весь "фортификационный пояс" в 2026 году.