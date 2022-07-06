Около Славянска ожесточенные бои, ВСУ и оккупанты применяют мощную силу, – Маляр

Россияне не прекращают наступательные действия с целью оккупировать всю территорию Донбасса. Они надеются на грубую силу и свое огневое превосходство.

Российские оккупанты очень надеются на полный захват Донецкой и Луганской областей. Это одна из главных задач, которую они поставили перед собой в войне с Украиной. По их мнению, оккупация Донбасса позволит им заявить о победе и пытаться выйти на переговорный процесс, чтобы выиграть время для восстановления сил.

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Ситуация возле Славянска

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, ситуация на фронте очень динамичная и по-разному развивается на отдельных направлениях. Об этом она сказала в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

Первое, что следует понимать – идут ожесточенные бои. Где-то ВСУ продвигаются вперед, где-то маневрируют, где-то держат оборону, но все это происходит в ходе тяжелого противостояния. Например, на Востоке наши защитники и защитницы наносят ворону огромные потери, но враг остается сильным и не прекращает наступление и обстрелы.

Маляр подчеркнула – сейчас сильны обе стороны, именно поэтому боевые действия такие горячие. Где-то есть победы, где-то есть и поражения, ситуация динамичная и не позволяет делать никаких поспешных прогнозов.

Например, на Харьковском направлении враг пытается наступать, но в основном сам находится в обороне. Что касается Славянска, который сейчас на слуху, то там продолжаются очень яростные бои, обе стороны применяют очень мощную силу,

– сказала Маляр.

Что касается нападения из Беларуси, то нельзя делать никаких стопроцентных прогнозов и нужно готовиться к любому сценарию.

Война России с Украиной: последние события

Белорусы продолжают всячески содействовать российским оккупантам, но вступать в войну с Украиной боятся. Они постоянно отвлекают ВСУ военными учениями вблизи границы, но до сих пор не сформировали ударные группы для нападения.

Россияне продолжают масштабное пришествие на Востоке. Они совершили очередные обстрелы и штурм Славянска, а также не прекращают попыток взять трассу Лисичанск – Бахмут под свой полный контроль.

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