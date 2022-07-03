В Славянске погибла Ева, которой в августе исполнилось бы 10, – Зеленский об обстрелах городов

С начала полномасштабной войны россияне беспощадно бьют по украинским городам. В результате одного из вражеских обстрелов Славянска погибла девочка, которой вскоре должно было исполниться 10 лет.

Об этом во время своего вечернего обращения 3 июля рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Глава государства добавил, что всего в Славянске в результате этого обстрела погибли 6 мирных жителей.

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Оккупанты снова обстреливают украинские города

Зеленский рассказал, что 3 июля россияне в очередной раз жестоко обстреляли Славянск, Краматорск и Харьков из реактивной артиллерии – из систем "Смерч".

Только в Славянске в списке погибших – уже 6 человек, около 20 – ранены. Погибла девочка, ее звали Ева. В августе этого года ей бы исполнилось 10 лет,

– добавил президент.

По его словам, у России достаточно "Смерчей", "Ураганов" и "Градов", чтобы уничтожать в Украине город за городом. На Донбассе оккупанты собрали свою наибольшую огневую мощь.

"И они могут использовать десятки тысяч артиллерийских снарядов ежесуточно на одном участке фронта. Это реальность. Поэтому мы уничтожаем потенциал оккупантов – изо дня в день, просчитано, мощно", – отметил глава государства.

Зеленский добавил, что полученные Украиной системы HIMARS и другое оружие от партнеров, конечно, играют при этом немаловажную роль.

"Не меньшую роль играет и то, что мы бережем жизнь наших воинов, наших людей. Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего", – подытожил президент.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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Что известно об обстреле Славянска

Российские оккупанты 3 июля совершили масштабный обстрел Славянска. Как сообщил городской голова Вадим Лях, россияне били по разным районам города:

Артема,

Железнодорожному,

Северному,

Машмета,

Мясокомбината.

Детонация боеприпасов оккупантов спровоцировала более 15 пожаров по всему Славянску. За последнее время это была самая масштабная атака врага по этому городу.

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