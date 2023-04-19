Детали о прощании рассказали в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал. Проститься с погибшими пришли сотни людей.

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Мать мальчика чудом уцелела. Она ненадолго вышла из дома в магазин. Тем временем малыш и его отец остались дома.

К песочнице, где любил играть погибший мальчик, приносят игрушки, лакомство и цветы. На месте, где была квартира семьи, сейчас – пустота. Знакомые семьи говорят: как теперь жить матери?

Спасательные работы после террористического удара российских окупантов продолжались несколько дней.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших.

Семья мальчика недавно вернулась из эвакуации

Мэр Славянская Вадим Лях заявил, что семья мальчика только недавно вернулась из эвакуации. Мать погибшего мальчика находится под наблюдением врачей.

Мальчика достали из-под завалов еще живым. Малыш умер по дороге в больницу в карете скорой. Его погибшего отца вытащили из-под завалов последним.

После трагедии эвакуация людей из Славянска ускорилась: увеличилось количество желающих уехать из города.