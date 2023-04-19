Деталі про прощання розповіли в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал. Попрощатися з загиблими прийшли сотні людей.
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Мати хлопчика дивом вціліла. Вона ненадовго вийшла з оселі до крамниці. Тим часом малюк та його тато залишилися вдома.
До пісочниці, де любив гратися загиблий хлопчик, приносять іграшки, ласощі та квіти. На місці, де була квартира сім'ї, наразі – порожнеча. Знайомі сім'ї кажуть: як тепер жити матері.
Рятувальні роботи після терористичного удару російських окупантів тривали декілька днів.
Сім'я хлопчика нещодавно повернулася з евакуації
Мер Слов'янська Вадим Лях заявив, що сім'я хлопчика лише нещодавно повернулася з евакуації. Матір загиблого хлопчика перебуває під наглядом лікарів.
Хлопчика дістали з-під завалів ще живим. Малюк помер дорогою до лікарні у кареті швидкої. Його загиблого батька витягнули з-під завалів останнім.
Після трагедії евакуація людей зі Слов'янська прискорилася: збільшилася кількість охочих виїхати з міста.