В Славянске уже осталось не более 24 тысяч человек – остальные эвакуировались
Оккупанты до сих пор беспощадно обстреливают населенные пункты Донбасса. В частности, враги бьют по Славянску. В городе остались только ориентировочно 24 тысячи человек, а остальные – эвакуировались в безопасные места.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает 24 канал. По его словам, вся линия фронта находится под постоянными обстрелами.
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Оккупанты обстреливают населенные пункты Донбасса
Кириленко рассказал, что оккупанты продолжают бить по Авдеевке и Очеретиному. Кроме этого, враги совершают обстрелы на Лиманском направлении. Россияне делают это для того, чтобы разрушить оборонные позиции Вооруженных Сил Украины и выйти на Славянск и Краматорск.
Также под постоянным вражеским огнем находится Святогорская территориальная община. Оккупанты тоже хотят выйти этим направлением на Славянск и дальше развивать свое наступление.
Бахмут – тоже обстрелы, ракетные удары, артиллерия работает. Соледар и вся линия фронта – под постоянным огнем оккупанта. В результате этого, к сожалению, каждый день мы имеем и погибших, и раненых среди мирного населения,
– добавил глава ОВА.
Он заметил, что с 6:00 6 июня в результате вражеских обстрелов один человек погиб, а еще 4 – получили ранения.
"Линия фронта – обстрелы постоянные. Авдеевка – и днем, и ночью. Очеретино – аналогично. Периодичность есть (однако она не имеет системности) в Мариинке и Красногоровке. Лиманское направление – постоянно", – отметил Кириленко.
Он рассказал, что также оккупанты бьют по городам, расположенным на относительном расстоянии от линии фронта. В частности, был вражеский бомбовый удар по Дружковке. В Бахмуте и Соледаре захватчики больше применяют авиацию и наносят ракетные удары.
"Поэтому можно подытожить, что вся линия фронта – под постоянными обстрелами, а относительно отдаленные города, 20 и более километров, – периодические ракетно-бомбовые удары", – заметил глава ОВА.
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В Славянске остались 24 тысячи человек
Кириленко рассказал, что местные жители пытаются уехать в безопасные города. Власть сейчас предоставляет им такую возможность, как бы это ни было тяжело.
"Происходит эвакуация из Славянска. Сейчас в Славянске не более 24 тысяч жителей остались", – отметил глава ОВА.
Он добавил, что в северной части области есть проблемы с водоснабжением. В частности, говорится о:
- Славянске,
- Константиновке,
- Дружковке,
- части населенных пунктов, принадлежащих к Краматорской территориальной общине.
"Это, как правило, частный сектор. Это связано с перебоями электроснабжения", – заметил Кириленко.
Глава ОВА подытожил, что именно поэтому люди, осознавая все эти проблемы, начинают уезжать.Интересно! По данным Википедии, в Славянске в 2019 году проживало почти 110 тысяч человек. То есть из-за действий российских оккупантов из города должны были уехать около 86 тысяч мирных жителей.
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