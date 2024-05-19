НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после падения беспилотников

Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае России приостановил свою работу после атаки беспилотников в ночь на 19 мая.

Об этом пишут росСМИ со ссылкой на руководство компаний "Славянск ЭКО". В частности, в компании заявили, что дроны, которые атаковали Славянский НПЗ, несли заряды с поражающими элементами в виде стальных шариков.

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На территории предприятия есть видимые разрушения. После прилетов работу завода остановили. После следственных мероприятий работники будут осматривать оборудование и установки, чтобы оценить ущерб,

– говорится в сообщении.

Убеждают, что пострадавших нет. В компании также заявили, что пока непонятно, когда завод возобновит работу.

Сколько дронов атаковали НПЗ

Глава Славянского района, где расположен пораженный НПЗ, заявил, что на территории завода "упали" 6 беспилотников. После "падения" прозвучали два взрыва.

Ранее местные телеграм-каналы сообщали о взрывах и пожарах в районе двух нефтеперерабатывающих заводов: в Славянске-на-Кубани, а также в Выборге Ленинградской области.

Правда, губернатор Ленинградской области успокоил, что в здании старой выборгской нефтебазы якобы произошел "хлопок" из-за использования пиротехнических средств.

Также беспилотники якобы пытались атаковать аэродром в станице Кущевская Краснодарского края.