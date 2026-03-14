Ночные атаки дронов и подготовка техники: Россия готовится к наступлению на Славянском направлении
- Украинские десантники продолжают срывать планы российских войск на Славянском направлении, уничтожая переправы, артиллерию и живую силу противника.
- Российские подразделения активизируются ночью, используя антитепловизионные плащи и готовят личный состав и бронетехнику к возможному наступлению, увеличивая использование беспилотников.
Украинские десантники продолжают срывать планы российских войск на Славянском направлении. Военные уничтожают переправы, артиллерию и живую силу противника, несмотря на постоянные атаки дронов.
Об этом сообщает 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада.
Смотрите также ВСУ продвинулись в 2 важных районах: обзор фронта от ISW
Какова ситуация на Славянском направлении?
Российские подразделения пытаются давить, применяя тактику малых групп. По данным военных, днем активность врага меньше, однако ночью российские силы активизируются и перемещаются, используя антитепловизионные плащи и особенности рельефа. Также фиксируется подготовка личного состава и бронированной техники к возможному наступлению.
Несмотря на сложную ситуацию, украинские десантники заявляют, что готовы к различным сценариям развития событий. В то же время противник значительно увеличил использование беспилотников. В частности применяются дроны-камикадзе на оптоволокне, барражирующие боеприпасы "Молния" и "Ланцет", а также сбросы с квадрокоптеров типа "Мавик".
Кроме того, российские войска активно ведут воздушную разведку беспилотниками типа "Крыло", которые корректируют огонь артиллерии и ударных дронов.
Какова ситуация на фронте?
По информации партизанского движения "Атеш", российские командиры на Запорожском направлении могут скрывать реальные потери, присваивая выплаты погибших солдат. Часть погибших записывают в документах как таких, продолжающих службу, что позволяет получать финансирование на несуществующих бойцов.
Главнокомандующий ВСУ сообщил о том, что потери России продолжают расти. Сырский сообщил, что потери российской армии в течение трех месяцев превышают количество новобранцев, которых Москва может привлечь.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала рассказал, что на фронте используют зенитные пушки, мобильные группы и дроны-перехватчики для борьбы с российскими беспилотниками. Эти меры являются частью многоуровневой системы противовоздушной обороны, которая перехватывает дроны на разных этапах полета.