Укр Рус
24 Канал Новости Украины ВСУ опровергли информацию о захвате одного села в Донецкой области
31 марта, 15:57
3

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • ВСУ опровергли информацию об оккупации сел Васюковка и Свято-Покровское, заявив, что Васюковка остается под их контролем.
  • В Свято-Покровском украинские военные отошли западнее для безопасности, но сохраняют огневой контроль над селом.

Во вторник, 31 марта, аналитики проекта DeepState сообщили о якобы оккупации россиянами сел Васюковка и Свято-Покровское на Славянском направлении. Впрочем Васюковка сейчас находится под контролем Сил обороны.

Об этом заявили в группировке войск "Восток".

Оккупированы ли села Васюковка и Свято-Покровское?

Украинские военные сообщили, что вражеские пехотные группы, которые пытаются инфильтроваться в Васюковку, уничтожаются еще на подходах к украинским позициям, а само село находится под контролем Украины.

Сейчас в этом регионе продолжаются поисково-ударные действия.

В то же время в Свято-Покровске Силы обороны были вынуждены отойти несколько западнее населенного пункта для сохранения жизни личного состава и лучшего взаимодействия. Впрочем, несмотря на это защитники удерживают огневой контроль над селом.

Сообщение, которые распространяются различными общественными организациями, в частности DeepState, является их собственной трактовкой ситуации и не отражают в полной мере реалии на поле боя,
– отметили в сообщении.

Какова ситуация на других участках фронта?

  • Между тем ситуация в населенном пункте Гришино остается сложной. Враг не смог окружить Гришино, поэтому атакует прямо "в лоб". Силы обороны отражают многочисленные атаки вражеской пехоты и легкую технику, в частности квадроциклы и мотоциклы. Однако украинским подразделениям удается сдерживать врага и удерживать рубежи. Защитники блокируют действия противника и не дают ему продвинуться с востока в центр Гришино. За последнее время враг потерял несколько позиций в селе.

  • Активность противника сосредоточена на инфильтрации в глубину территории уже за Родинским. Российские войска хотят накапливаться там и мешать работе пилотов, которых они, собственно, и выискивают на этом участке фронта. Город, по сути, является "проходным двором" для врага.

  • Также вражеские войска активизировались и в Константиновке – втором направлении по количеству штурмовых действий.

  • Враг пытался прорвать оборону на Великобурлукском направлении в Харьковской области, атакуя вблизи Чугуновки. Впрочем, попытка оказалась неудачной и закончилась для российской армии многочисленными потерями.