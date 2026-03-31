ВСУ опровергли информацию о захвате одного села в Донецкой области

Во вторник, 31 марта, аналитики проекта DeepState сообщили о якобы оккупации россиянами сел Васюковка и Свято-Покровское на Славянском направлении. Впрочем Васюковка сейчас находится под контролем Сил обороны.

Об этом заявили в группировке войск "Восток".

Смотрите также В ближайшее время Россия планирует штурмовать Запорожское направление, – полковник запаса

Оккупированы ли села Васюковка и Свято-Покровское?

Украинские военные сообщили, что вражеские пехотные группы, которые пытаются инфильтроваться в Васюковку, уничтожаются еще на подходах к украинским позициям, а само село находится под контролем Украины.

Сейчас в этом регионе продолжаются поисково-ударные действия.

В то же время в Свято-Покровске Силы обороны были вынуждены отойти несколько западнее населенного пункта для сохранения жизни личного состава и лучшего взаимодействия. Впрочем, несмотря на это защитники удерживают огневой контроль над селом.

Сообщение, которые распространяются различными общественными организациями, в частности DeepState, является их собственной трактовкой ситуации и не отражают в полной мере реалии на поле боя,

– отметили в сообщении.

Какова ситуация на других участках фронта?