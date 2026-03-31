Про це заявили в угрупованні військ "Схід".
Чи окуповані села Васюківка та Свято-Покровське?
Українські військові повідомили, що ворожі піхотні групи, які намагаються інфільтруватися у Васюківку, знищуються ще на підходах до українських позицій, а саме село перебуває під контролем України.
Нині у цьому регіоні тривають пошуково-ударні дії.
Водночас у Свято-Покровську Сили оборони були змушені відійти дещо західніше населеного пункту задля збереження життя особового складу та кращої взаємодії. Втім попри це захисники утримують вогневий контроль над селом.
Повідомлення, які поширюються різноманітними громадськими організаціями, зокрема DeepState, є їх власним трактуванням ситуації і не відображають у повній мірі реалії на полі бою,
– наголосили в повідомленні.
Яка ситуація на інших ділянках фронту?
Тим часом ситуація у населеному пункті Гришине залишається складною. Ворог не зміг оточити Гришине, тож атакує прямо "в лоб". Сили оборони відбивають численні атаки ворожої піхоти та легку техніку, зокрема квадроцикли та мотоцикли. Однак українським підрозділам вдається стримувати ворога та утримувати рубежі. Захисники блокують дії противника й не дають йому просунутись зі сходу в центр Гришиного. За останній час ворог втратив кілька позицій у селі.
Активність противника зосереджена на інфільтрації в глибину території вже за Родинським. Російські війська хочуть накопичуватися там і заважати роботі пілотів, яких вони, власне, і вишукують на цій ділянці фронту. Місто, по суті, є "прохідним двором" для ворога.
Також ворожі війська активізувались і в Костянтинівці – другому напрямку за кількістю штурмових дій.
Ворог намагався прорвати оборону на Великобурлуцькому напрямку в Харківській області, атакуючи поблизу Чугунівки. Втім, спроба виявилась невдалою й закінчилась для російської армії численними втратами.