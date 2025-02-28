Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Романа Гертиха в Фейсбуке.

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Как реагируют в Польше на провокацию Менцена

Роман Гертых отметил, что Славомир Менцен после поездки во Львов стал героем всех российских СМИ. Депутат указал, что его поездка на Лычаковское кладбище и спор с мэром Львова– это очень действенный способ "перенаправления работы по формированию общественного мнения, которую партия воров и агентов проводит уже 8 лет.

Из всего этого национально-исторического опыта я скажу тебе одно: ты идиот. Я очень редко употребляю такие резкие слова, но поэтому, что вы делаете, нужно противостоять, находя правильные слова,

– написал политик.

Роман Гертих добавил, что Менцен "идиот, потому что, разрушает хрупкую нить взаимопонимания между поляками и украинцами". Политик замечает, что в отличие от некоторых членов PiS, Менцен не является агентом Кремля. Также он не вор, убегающего от ареста и какой, как многие из них, скажет все, чтобы потом найти приют в Беларуси или Венгрии.

"Вы просто обычный, простой, немного тщеславный, ненавязчиво умный полезный Кремлю идиот, поэтому вас продвигают их боты и СМИ.,– отметил польский депутат.

В то же время Роман Гертих добавил, что в случае конфликта между Польшей и Россией нет гарантий, что американские войска станут на сторону поляков. Депутат подчеркнул, что в этом случае, если Украина упадет– Польша будет следующей.

"Когда мы уничтожим в Польше консенсус в поддержку Украины", в окопах на Подляшье будут воевать те же люди, которые сегодня аплодируют Господу. Отверни от этой дороги, Господи, потому что ты действуешь против самых глубоких интересов Республики, частью которой являются остальные украинцы веками",– указывает он.

Напомним, Славомир Менцен записал под памятником Степану Бандере во Львове видео, в котором назвал того "террористом" и призвал "остановить культ Бандеры". Коллега Менцена добавила: "Это так же, если бы в Германии устанавливали памятники Гитлеру". Городской голова Львова Андрей Садовый порекомендовал польскому кандидату записать подобное видео, например, возле Донецкой стелы.