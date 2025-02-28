Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Романа Гертиха у фейсбуці.

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Як реагують у Польщі на провокацію Менцена

Роман Гертих зазначив, що Славомір Менцен після поїздки до Львова став героєм усіх російських ЗМІ. Депутат зазначив, що його поїздка на Личаківський цвинтар і суперечка з мером Львова – це дуже дієвий спосіб "перенаправлення роботи з формування громадської думки, яку партія злодіїв і агентів проводить вже 8 років".

З усього цього національно-історичного досвіду я тобі скажу одне: ти ідіот. Я дуже рідко вживаю такі різкі слова, але тому, що ви робите, потрібно протистояти, знаходячи правильні слова,

– написав політик.

Роман Гертих додав, що Менцен "ідіот, тому що, руйнує тендітну нитку порозуміння між поляками та українцями". Політик зауважує, що на відміну від деяких членів PiS, Менцен не є агентом Кремля. Також він не злодій, який тікає від арешту і який, як багато хто з них, скаже все, щоб потім знайти якийсь притулок у Білорусі чи Угорщині.

"Ви просто звичайний, простий, трохи пихатий, ненав'язливо розумний корисний Кремлю ідіот, тому вас просувають їхні боти та ЗМІ", – відзначив польський депутат.

Водночас Роман Гертих додав, що у разі конфлікту між Польщею та Росією немає гарантій, що американські війська стануть на бік поляків. Депутат наголосив, що у разі, якщо Україна впаде – Польща буде наступною.

"Коли ми знищимо в Польщі консенсус на підтримку України, в окопах на Підляшші будуть воювати ті самі люди, які сьогодні аплодують Господу. Відверни від цієї дороги, Господи, бо ти дієш проти найглибших інтересів Республіки, частиною якої є решта українців століттями", – вказує він.

Нагадаємо, Славомір Менцен записав під пам'ятником Степану Бандері у Львові відео, у якому назвав того "терористом" і закликав "зупинити культ Бандери". Колега Менцена додала: "Це так само, якби в Німеччині встановлювали пам'ятники Гітлеру". Міський голова Львова Андрій Садовий порекомендував польському кандидату записати подібне відео, наприклад, біля Донецької стели.