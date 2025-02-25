Блокировал границу вместе с фермерами: кандидат в президенты Польши записал возмутительный ролик во Львове

Славомир Менцен возмутил украинцев. Он приехал во Львов и высказался о Степане Бандере. Андрей Садовый предложил ему поехать в Донецкую область.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео Славомира Менцена в соцсети Х.

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Что сказал Менцен о Бандере

На фоне памятника Степану Бандере Менцен записал ролик вместе с Анной Брылькой – польским депутатом Европарламента от партии "Конфедерация".

Украинцы продолжают чествовать преступников, виновных в убийстве 100 тысяч поляков. Мы стоим с Анной Брылькой во Львове под памятником Степану Бандере. Это террорист, которого еще во время Второй мировой войны польский суд приговорил к смерти за убийства поляков. Он основал Организацию украинских националистов, которая ответственна за Волынскую трагедию. Люди Бандеры замучили 100 тысяч поляков. Украина должна как можно быстрее покончить с культом Степана Бандеры,

– сказал Славомир Менцен.

Анна Брылька посередине его речи сказала: "Это так же, как если бы в Германии устанавливали памятники Гитлеру".

Справка. Памятник Бандере во Львове установлен еще в 2007 году. За фигурой проводника стоит Стела Украинской государственности – 30-метровая триумфальная арка на 4 колоннах. Они символизируют периоды украинской истории – княжескую эпоху (Киевскую Русь и Великое княжество Литовское), гетманскую Украину, освободительные соревнования (УНР, ЗУНР и ОУН) и современность.

Менцен и Брылька говорят во Львове о Бандере: смотрите видео

Славомир Менцен является одним из лидеров антиукраинской польской партии "Конфедерация". Его страница в Х пестрит предвыборными призывами и предложениями пообщаться в каком-либо из городов Польши. "Конфедерация" организовывала блокаду на украинско-польской границе, сам Менцен участвовал в протестах фермеров.

Андрей Садовый отреагировал на видео Менцена о Бандере

Пророссийскому политику с польским паспортом Славомиру Менцену я бы рекомендовал проявить храбрость и записать подобное видео, например, возле Донецкой стелы. Может поехать на фронт и поделиться своими мыслями, в частности с польскими добровольцами,

– написал мэр Львова.

И добавил: есть информация, что Менцену вообще запрещен въезд в Украину. Садовый призвал проверить эти данные.

К слову, 25 февраля в Полтаве снесли памятник Петру Первому.