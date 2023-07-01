Вернули историческое название: Рада переименовала Славское на Львовщине

Верховная Рада на заседании приняла решение о переименовании поселка городского типа Славское. Сейчас населенному пункту вернули историческое название – Славско.

Решение ВР приняла 29 июня. За переименование поселка проголосовал 251 депутат.

Смотрите также "Гудит почти весь Львов": гигантская скульптура все лето будет "держать" Оперный театр

Во Львовской области переименовали поселок

Депутаты вернули историческое название населенному пункту Славско. Поселок Стрыйского района теперь имеет новое название.

Почему Славское, а не Славское? Ибо Славское было испокон веков! Сегодня депутаты Верховной Рады Украины вернули поселку историческое название!

– отметил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Следует отметить, что соответствующая инициатива о переименовании поселка появилась еще в прошлом году. Так, 17 августа 2022 года во время заседания комиссии по вопросам развития местного самоуправления Львовского областного совета была поддержана инициатива Славского поселкового совета по переименованию поселка городского типа Славское в Славское.

Будут ли переименовывать Запорожье

Национальная комиссия по стандартам государственного языка предложила переименовать ряд населенных пунктов, названия которых не отвечают современным стандартам украинского языка. Среди предложенных были Бровары и Запорожье.

Предложение переименования города вызвало бурную дискуссию в обществе. Большинство украинцев были против этого. Кроме того, в Национальной комиссии объяснили, что к диалогу привлекали и специалистов разных отраслей. Среди них представители территориальных общин, ученые-филологи, историки, краеведы, а результатом которого должно стать лишение украинской топонимной среды последствий колониального прошлого.

Известный языковед Александр Авраменко подчеркнул, что переименовать населенный пункт можно тогда, когда докажут целесообразность и научно обоснуют такое решение. По его мнению, Бровары действительно целесообразно переименовать в Бровари, но Запорожье – исконно украинское название.

Министр образования Оксен Лисовой также подверг критике предложения Нацкомиссии переименовать ряд населенных пунктов. Он не только призвал отказаться от идеи переименования Запорожья, но и отметил, что комиссия предложила к переименованию ряд населенных пунктов только из-за корней "красн" или "червн", которые обычно считают присущими советским топонимам. Однако, например, поселок Красное на Львовщине не назван так во времена советской оккупации, а называется с XV века.