В результате вражеского обстрела Славутич снова остался без света
- Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговщины, из-за чего Славутич остался без электричества.
- Энергетики планируют начать аварийно-восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.
Российские войска в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру. В результате удара в пятницу, 28 ноября, город Славутич Киевской области остался без света.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго".
Какие последствия вражеской атаки?
По словам "Черниговоблэнерго", в результате обстрела из-за повреждения энергообъекта без электроснабжения остался Славутич.
Просим сохранять спокойствие и меры собственной безопасности!
– говорится в сообщении.
Энергетики добавили, что они начнут аварийно-восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.
Стоит отметить, что Славутич расположен в пределах Черниговского района Черниговской области, но юридически подчинен органам власти Вышгородского района Киевской области.
Напомним, днем 28 ноября серия взрывов прогремела в Чернигове. По данным местных властей, неподалеку от улицы Рабочей "Шахед" попал в гаражи, в результате чего возник пожар. Информации о пострадавших пока нет.
Какая сейчас ситуация в энергетике?
Александр Харченко, директор Центра исследования энергетики, заявил, что энергетическая система находится в стадии восстановления после атак. В частности, этой неделе ожидается положительная динамика.
По словам чиновника, Киев увеличил объемы электроэнергии. Теперь страна может импортировать до 2,3 гигаватта электроэнергии.
Сейчас худшая ситуация с электроэнергией у прифронтовых и приграничных регионах. Речь идет о Сумах, Полтаве, Харькове, Донецкой области.