В результате вражеского обстрела Славутич снова остался без света

Российские войска в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру. В результате удара в пятницу, 28 ноября, город Славутич Киевской области остался без света.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго".

Какие последствия вражеской атаки?

По словам "Черниговоблэнерго", в результате обстрела из-за повреждения энергообъекта без электроснабжения остался Славутич.

Просим сохранять спокойствие и меры собственной безопасности!

– говорится в сообщении.

Энергетики добавили, что они начнут аварийно-восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.

Стоит отметить, что Славутич расположен в пределах Черниговского района Черниговской области, но юридически подчинен органам власти Вышгородского района Киевской области.

Напомним, днем 28 ноября серия взрывов прогремела в Чернигове. По данным местных властей, неподалеку от улицы Рабочей "Шахед" попал в гаражи, в результате чего возник пожар. Информации о пострадавших пока нет.

Какая сейчас ситуация в энергетике?