Следил за родственником Лаврова: в Карелии загадочно утонул соратник Евгения Пригожина

В Республике Карелия нашли мертвым россиянина Сергея Ткаченко, который был одним из близких соратников главы частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.

Ткаченко исчез 28 октября после того, как приехал в Карелию к другу на рыбалку.

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Что случилось с Ткаченко

Утром он вместе с сыном арендовал катер и поехал на Сегозеро. Предположительно, из-за шторма лодка перевернулась примерно в 400 метрах от берега.

Сын Ткаченко доплыл до ближайшего острова, его обнаружили местные жители. Через некоторое время нашли перевернувшийся катер,, и тело друга Ткаченко. В воскресенье вечером, 3 ноября нашли и тело самого Ткаченко.

Что известно об Андрее Ткаченко

Ткаченко связывают с ЧВК "Вагнер". он входил в ближний круг Пригожина. Ранее он некоторое время работал в правоохранительных органах. В июне 2024 года вернулся с войны и устроился на работу в компанию своего друга, с которым и перевернулся на лодке во время рыбалки.

В 2020 году Ткаченко проходил по делу о слежке за зятем главы российского МИД Сергея Лаврова – Александром Винокуровым.

Журналисты нашли доказательства, что Ткаченко пересылал биллинги и архив сообщений в WhatsApp зятя Лаврова Александру Малолетке, который занимал должность в структурах безопасности Пригожина. З

С ноября 2022 года Ткаченко участвовал в войне с Украиной, был в звании старшего лейтенанта ДРГ в Белгородской области.