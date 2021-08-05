Так секретарь СНБО ответил на вопрос, попадут ли в санкционный перечень Игорь Коломойский, Александр Дубинский и Андрей Деркач.
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Никаких тайных санкций нет, – Данилов
Все санкции, уже введенные против граждан Украины, размещены на сайте президента. Никаких санкций в тайном режиме нет,
– отметил Данилов.
Секретарь СНБО говорит, если бы против этих лиц были какие-то карательные ограничения, то их бы обязательно обнародовали. Что касается новых санкций, то они появятся на сайте официального представительства главы государства.
К сентябрю должны разработать систему мониторинга олигархов
Отметим, что Совет нацбезопасности и обороны поручил до сентября разработать систему мониторинга за деятельностью олигархов. Соответствующее поручение получили аппарат и члены СНБО, Антимонопольный комитет, Служба безопасности Украины и все органы центральной исполнительной власти.
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