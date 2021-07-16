Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил 16 июля во время брифинга. Он заверил, что эта система будет понятной.

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Соответствующее поручение получили аппарат и члены СНБО, Антимонопольный комитет, Служба безопасности Украины и все органы центральной исполнительной власти.

Все будет понятно – в отношении чего будет применим этот мониторинг, что эта система будет мониторить,

– отметил Данилов.

И добавил, что проект планируют подготовить уже к началу открытия новой сессии Верховной Рады. Это означает, что его должны представить до 7 сентября.

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