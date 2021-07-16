Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил 16 июля во время брифинга. Он заверил, что эта система будет понятной.
Обратите внимание СНБО ввел санкции против 9 украинцев, против которых уже действуют ограничения США
Соответствующее поручение получили аппарат и члены СНБО, Антимонопольный комитет, Служба безопасности Украины и все органы центральной исполнительной власти.
Все будет понятно – в отношении чего будет применим этот мониторинг, что эта система будет мониторить,
– отметил Данилов.
И добавил, что проект планируют подготовить уже к началу открытия новой сессии Верховной Рады. Это означает, что его должны представить до 7 сентября.
Новость дополняется...