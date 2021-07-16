Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, участники заседания заслушали отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля и ознакомились со списком лиц от СБУ.
Важно СНБО снова собрался на заседание: какие решения приняли
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Совет нацбезопасности и обороны во время заседания 16 июля рассмотрел вопрос введения санкций против украинцев. Речь идет о людях, которые ранее оказались в санкционном списке США.
Источник:24 канал
Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, участники заседания заслушали отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля и ознакомились со списком лиц от СБУ.
Важно СНБО снова собрался на заседание: какие решения приняли
Новость дополняется...