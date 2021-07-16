Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, участники заседания заслушали отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля и ознакомились со списком лиц от СБУ.

Важно СНБО снова собрался на заседание: какие решения приняли

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