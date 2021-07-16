Як розповів секретар РНБО Олексій Данілов, учасники засідання заслухали звіт прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та ознайомилися зі списком осіб від СБУ.

Важливо РНБО знову зібралася на засідання: які рішення ухвалили

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