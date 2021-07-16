Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив 16 липня під час брифінгу. Він запевнив, що ця система буде зрозумілою.

Зверніть увагу РНБО ввела санкції проти 9 українців, проти яких вже діють обмеження США

Відповідне доручення отримали апарат та члени РНБО, Антимонопольний комітет, Служба безпеки України та усі органи центральної виконавчої влади.

Все буде зрозуміло – щодо чого застосуватиметься цей моніторинг, що буде ця система моніторити,

– зазначив Данілов.

Й додав, що проєкт планують підготувати вже до початку відкриття нової сесії Верховної Ради. Це означає, що її мають представити до 7 вересня.

Новина доповнюється...