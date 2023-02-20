Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс. По его словам, президент США своим визитом в Киев продемонстрировал единство западного мира в поддержке Украины.

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Ференс напомнил, что лидеры западных государств активно посещали Украину, начиная с весны 2022 года. В 2022 году о своем желании посетить Украину объявил и Папа Римский Франциск. Тогда он отметил, что хотел бы приехать в Киев, чтобы помочь покончить с войной.

"Папа Римский является не только религиозным лидером, но и главой государства Ватикан", – отметил Ференс.

Почему Папа Римский до сих пор не посетил Украину

Эксперт-международник отметил, что вероятность визита Папы Римского в Украину выглядела вполне реальной. Однако понтифик так и не приехал в Киев. Ференс считает, что на это есть две причины.

Состояние здоровья Папы Римского. По словам эксперта-международника, вероятно, понтифику пришлось отложить поездку из-за болезни. Христианское видение решения войн. Ференс напомнил, что иногда месседжи, которые звучали из Ватикана в начале полномасштабного вторжения России, очень резко воспринимались в Украине.

"Для большинства из нас такие заявления непонятны, потому что мы оцениваем Папу Римского как политического, а не христианского лидера", – сказал кандидат политических наук.

Значение вероятного визита понтифика в Киев

Ференс считает, что рано или поздно Папа Римский посетит Украину. Определенную роль в этом может сыграть визит в Киев президента США Джо Байдена. Если бы понтифик приехал в Украину, это имело бы очень важное значение.

"Ведь Папа Римский Франциск – это моральный авторитет для миллиардов католиков в мире. Они все определенно следят за понтификом и прислушиваются к его заявлениям", – сказал эксперт-международник.

Ференс подчеркнул, что важно, чтобы Папа Римский посетил Киев или хотя бы Львов.

Это был бы мощный сигнал как минимум для Латинской Америки, где многие страны пока не до конца углублены в контекст российско-украинской войны и не хотят противостоять российской агрессии и поддерживать Украину на 100%. Например, как Бразилия,

– отметил эксперт.

Он предположил, что визит понтифика в Украину мог бы способствовать смене общественных настроений во многих католических странах.

Неудачная попытка межцерковного диалога

В то же время Ференс убежден, что если бы Папа Римский побывал в Украине, это никак не повлияло бы на россиян. В первую очередь это объясняется тем, что авторитет понтифика в России невысок, поскольку это православная страна.

Эксперт-международник рассказал, что Франциск вскоре после вступления на пост главы Католической церкви имел искреннее желание наладить диалог с патриархом РПЦ Кириллом и говорить о ценностях христиан.

Папа Римский, вероятно, не до конца осознавал, что Кирилл – это не о ценностях христиан. Это о политике, о спецслужбах, но точно не о религии. Попытка наладить межцерковный диалог провалилась. Вероятно, понтифик разочаровался,

– сказал Ференс.

Он добавил, что общехристианская мораль базируется на том, что кровь не должна проливаться. Но в таких странах, как Россия, церковь является лишь инструментом закручивания винтиков, усиливающих автократию Владимира Путина.

Позиция Папы Римского относительно войны в Украине: коротко