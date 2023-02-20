Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс. За його словами, президент США своїм візитом до Києва продемонстрував єдність західного світу щодо підтримки України.

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Ференс нагадав, що лідери західних держав активно відвідували Україну, починаючи з весни 2022 року. У 2022 році про своє бажання відвідати Україну оголосив і Папа Римський Франциск. Тоді він зазначив, що хотів би приїхати в Київ, аби допомогти покласти край війні.

"Папа Римський є не лише релігійним лідером, але й главою держави Ватикан", – зауважив Ференс.

Чому Папа Римський досі не відвідав Україну

Експерт-міжнародник зазначив, що ймовірність візиту Папи Римського до України виглядала цілком реальною. Однак понтифік так і не приїхав до Києва. Ференс вважає, що на це є 2 причини.

Стан здоров'я Папи Римського. За словами експерта-міжнародника, ймовірно, понтифіку довелося відкласти поїздку через хворобу. Християнське бачення вирішення воєн. Ференс нагадав, що іноді ті меседжі, які лунали з Ватикану на початку повномасштабного вторгнення Росії, дуже різко сприймалися в Україні.

"Для більшості з нас такі заяви незрозумілі, тому що ми оцінюємо Папу Римського як політичного, а не християнського лідера", – сказав кандидат політичних наук.

Значення ймовірного візиту понтифіка до Києва

Ференс вважає, що рано чи пізно Папа Римський відвідає Україну. Певну роль у цьому може зіграти візит до Києва президента США Джо Байдена. Якби понтифік приїхав в Україну, це відіграло б дуже важливе значення.

"Адже Папа Римський Франциск – це моральний авторитет для мільярдів католиків у світі. Вони всі певним чином слідкують за понтифіком і прислухаються до його заяв", – сказав експерт-міжнародник.

Ференс наголосив, що важливо, аби Папа Римський відвідав Київ або хоча б Львів.

Це був би потужний сигнал як мінімум для Латинської Америки, де багато країн поки що не до кінця заглиблені у контекст російсько-української війни й не хочуть протистояти російській агресії та підтримувати Україну на 100%. Наприклад, як Бразилія,

– зазначив експерт.

Він припустив, що візит понтифіка до України міг би сприяти зміні суспільних настроїв у багатьох католицьких країнах.

Невдала спроба міжцерковного діалогу

Водночас Ференс переконаний, що якби Папа Римський побував в Україні, це ніяк би не вплинуло на росіян. Насамперед це пояснюється тим, що авторитет понтифіка у Росії невисокий, оскільки це православна країна.

Експерт-міжнародник розповів, що Франциск невдовзі після вступу на пост глави Католицької церкви мав щире бажання налагодити діалог з патріархом РПЦ Кірілом та говорити про цінності християн.

Папа Римський, певно, не до кінця усвідомлював, що Кіріл – це не про цінності християн. Це про політику, про спецслужби, але точно не про релігію. Спроба налагодити міжцерковний діалог провалилася. Ймовірно, понтифік розчарувався,

– сказав Ференс.

Він додав, що загальнохристиянська мораль базується на тому, що кров не має проливатися. Але у таких країнах, як Росія, церква є лише інструментом закручування гвинтиків, які підсилюють автократію Владіміра Путіна.

Позиція Папи Римського щодо війни в Україні: коротко