Следом за Болгарией: страны Балтии высылают 10 российских дипломатов

Страны Балтии приняли решение о высылании российских дипломатов. Главная причина – военная агрессия России против Украины.

Латвия и Эстония готовы выслать 6 российских дипломатов суммарно, в то время как в Литве это решение касается 4 россиян.

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Страны Балтии высылают российских дипломатов

Литва

В частности, литовские дипломаты назвали это решение в отношении своих российских коллег – актом солидарности с Украиной, ставшей жертвой российской агрессии. К тому же, Литва призывает Российскую Федерацию прекратить эту войну и страдания людей, вывести свои войска со всей территории Украины и вернуться к нормам международного права.

Эстония

В то время как в Эстонии вицеканцлер по политическим вопросам МИД Эстонии Рейн Таммсаар сообщил, что действия российских дипломатов, которые обязаны покинуть страну в течение 72 часов, противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях. Речь идет о том, что три дипломата государства-агрессора непосредственно причастны к подрыву безопасности Эстонии и распространению пропаганды, которая оправдывает нападение России на Украину.

Кроме того, Таммсаар в очередной раз подчеркнул главу российского посольства, что Эстония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также продолжит делать все, что может для поддержки Украины.

Латвия

Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс тоже решил выдворить с территории страны нескольких работников посольства России в Риге. Речь идет о 3 дипломатах.

Латвийский дипломат сообщил, что главная причина такого шага – агрессия России в Украине. Он также добавил, что деятельность этих россиян противоречит статусу дипломата.

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