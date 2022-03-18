Латвія та Естонія готові вислати 6 російських дипломатів сумарно, тоді як у Литві це рішення стосується 4 росіян.

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Країни Балтії висилають російських дипломатів

Литва

Зокрема, литовські дипломати назвали це рішення стосовно своїх російських колег – актом солідарності з Україною, яка стала жертвою російської агресії. До того ж Литва закликає Російську Федерацію припинити цю війну та страждання людей, вивести свої війська з усієї території України та повернутися до норм міжнародного права.

Естонія

Тоді як в Естонії віцеканцлер з політичних питань МЗС Естонії Рейн Таммсаар повідомив, що дії російських дипломатів, які зобов'язані покинути країну протягом 72 годин, суперечили Віденській конвенції про дипломатичні зносини. Йдеться про те, що троє дипломатів держави-агресора безпосередньо причетні до підриву безпеки Естонії та поширення пропаганди, яка виправдовує напад Росії на Україну.

Крім того, Таммсаар вкотре наголосив очільнику російського посольства, що Естонія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, а також продовжить робити усе, що може, для підтримки України.

Латвія

Глава Міністерства закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс теж вирішив видворити з території країни кількох працівників посольства Росії у Ризі. Наразі йдеться про 3 дипломатів.

Латвійський дипломат повідомив, що головна причина такого кроку – агресія Росії в Україні. Він також додав, що діяльність цих росіян суперечить статусу дипломата.

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