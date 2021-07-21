Следователи снова наведались с обысками в КГГА: видео

ГБР провело обыски в Киевской городской госадминистрации. Они проверяют причастность их чиновников и должностных лиц Минмолодежи и спорта к присвоению бюджетных денег.

Оно могло состояться во время реконструкции объектов спортивной инфраструктуры города Киева. Обыски в КГГА состоялись 21 июля.

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По предварительной информации, служебные лица ведомства и КГГА обеспечили победу в тендерах на проведение соответствующих работ двум подчиненным себе предприятиям. В ГБР отметили, что после заключения договоров эти предприниматели вступили в сговор с чиновниками коммунального предприятия "Спортивный комплекс".

Во время выполнения договоров были приняты и оплачены ценности, не предусмотренные сметой. Фактически они не поставлялись.

Кроме этого, были оплачены и строительные работы, которые не проводились в полном объеме или и не выполнялись вообще. В то же время стоимость работ, которые все-таки предоставлялись, была завышенной.

Подробности об обысках в КГГА

Представители ГБР провели обыски в Департаменте молодежи и спорта КГГА, КП "Спортивный комплекс" и еще 2 предприятиях. В их ходе изъяли документы, рабочую переписку, а также черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

ГБР провело обыски в КГГА: смотрите видео

Правоохранители открыли уголовные производства по статьям о злоупотреблении властью и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Санкция этих статей предусматривает до 12 лет тюрьмы. Сейчас следователи устанавливают полную сумму ущерба, нанесенного государству в результате действий чиновников и предпринимателей.