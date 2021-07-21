Воно могло відбутися під час реконструкції об'єктів спортивної інфраструктури міста Києва. Обшуки у КМДА відбулися 21 липня.

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За попередньою інформацією, службові особи відомства та КМДА забезпечили перемогу в тендерах на проведення відповідних робіт двом підпорядкованим собі підприємствам. У ДБР зазначили, що після укладення договорів ці підприємці вступили у змову з чиновниками комунального підприємства "Спортивний комплекс".

Зверніть увагу! Під час виконання договорів були прийняті та оплачені цінності, не передбачені кошторисом. Фактично вони не поставлялися.

Крім цього, були оплачені й будівельні роботи, які не проводились у повному обсязі або й не виконувалися взагалі. Водночас вартість робіт, які таки надавалися, була завищеною.

Подробиці про обшуки у КМДА

Представники ДБР провели обшуки у Департаменті молоді та спорту КМДА, КП "Спортивний комплекс" та ще 2 підприємствах. В їхньому ході вилучили документи, робоче листування, а також чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.

ДБР провело обшуки в КМДА: дивіться відео



Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтями про зловживання владою та привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Санкція цих статей передбачає до 12 років в'язниці. Наразі слідчі встановлюють повну суму збитків, завданих державі внаслідок дій чиновників та підприємців.