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      Следователи Госдепа прибыли в посольство США в Украине: что нужно знать

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      Следователи Госдепа опросили сотни сотрудников посольства США в Украине, – СМИ / Андрей Гудзенко/ LIGA.net

      Следователи Госдепартамента США опросили сотни дипломатов и сотрудников посольства США в Украине. Допросы проводились в рамках расследования предполагаемой слежки за бывшим послом Мари Йованович соратниками Рудольфа Джулиани.

      Беседы проводили 22 и 23 января сотрудники Службы дипломатической безопасности (DSS), отдела охраны правопорядка и безопасности Госдепартамента, сообщает BuzzFeed News со ссылкой на свои источники.

      Интересно: Госсекретарь США Помпео обругал журналистку за вопрос об Украине


      Один из источников сообщил, что DSS координирует свои действия с украинской властью, которые начали собственное расследование по этому делу 16 января.

      На данный момент посольство США от комментариев отказалось. В МВД также никак не комментировали ситуацию. Однако ранее там заявляли, что будут просить власти США о сотрудничестве.

      Издание отмечает, что один из источников назвал расследование "циничным" и призванным "прикрыть зад" со стороны госсекретаря Майка Помпео накануне запланированного визита в Киев 30 и 31 января.

      Интересно, по данным источников, всем дипломатам и сотрудникам посольства было открыто сказано не говорить с прессой на эту тему. Кроме того, по данным издания, сотрудники посольства США были напуганы неожиданным появлением следователей.

      Нет точной информации о том, скольких сотрудников посольства опросили. В посольстве работает более 300 человек, среди них – дипломаты и местный персонал.

      Возможная слежка за Мари Йованович: что известно

      • Палата представителей США обнародовала новые документы, удостоверяющие факт слежки и угроз в сторону бывшего посла Мари Йованович. Это документы от Льва Парнаса помощника адвоката Дональда Трампа – Руди Джулиани.
      • В ответ на эти обвинения госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ничего об этом не знает. Он считает, что они могут быть ошибочными, но пообещал расследовать это дело.

      Если обвинения подтвердятся, то будут иметь большое значение для расследования об импичменте Дональда Трампа. Американского президента обвиняют в злоупотреблении властью президента, давления на Украину для расследования деятельности его конкурента Джо Байдена.

      • В то же время Национальная полиция Украина открыла дело о возможном нарушении тайны телефонных разговоров и незаконном сборе конфиденциальной информации бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

      Тина Кароль: личная жизнь и путь к успеху украинской звезды
      25 января
      2361
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Расследования Импичмент Трампа Майк Помпео Новости США Новости политики
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