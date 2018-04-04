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Следователи по делу сбитого Boeing 777 прокомментировали снимки без ракеты "Бука"

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Сбитый возле Донецка Boeing 777
Сбитый возле Донецка Boeing 777 / radiosvoboda.org

Россия передала Международной следственной группе по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 снимки, на которых не было зафиксировано ракеты из комплекса "Бук". Но это не говорит о том, что ее вообще не было.

Об этом говорится в докладе Следственной группы.

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По заключению двух независимых экспертов, изучавших предоставленные фото, радиолокационная станция в российском Усть-Донецке не зафиксировала ракету "Бука" из-за свойств ее полета, в частности, из-за ее скорости.

Так как скорость ракеты намного выше, чем скорость гражданской авиации, настройки гражданской радиолокационной станции такие, что такие скоростные объекты, как правило, не видны на радарных изображениях. Это предотвращает "хаос" на радарном изображении,
– отметили в сообщении.

Кроме того, в Следственной группе отметили, что российские радары также не зафиксировали любой другой самолет вблизи Boeing 777.

Журналистам удалось установить личность "испанского диспетчера", который говорил про "украинский след" в трагедии с лайнером рейса MH17. Именно этого человека активно цитировали российские СМИ. Он признался, что получил деньги от России.

В чем резонсанс дела о сбитии Boeing 777? 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777, погибли 298 человек. В сентябре 2016 представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", привезенного из России.

Теги: Новости России Сбитый Boeing 777 Нидерланды
Источник: 24 Канал
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