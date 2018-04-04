Слідчі у справі збитого Boeing 777 прокоментували знімки без ракети "Бука", які надала Росія

Росія передала Міжнародній слідчій групі з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 знімки, на яких не було зафіксовано ракети з комплексу "Бук". Але це не свідчить про те, що її взагалі не було.

Про це йдеться у доповіді Слідчої групи.

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За висновками двох незалежних експертів, які вивчали надані фото, радіолокаційна станція в російському Усть-Донецьку не зафіксувала ракету "Бука" через властивості її польоту, зокрема, через її швидкість.

Через те, що швидкість ракети набагато вища, ніж швидкість цивільної авіації, налаштування цивільної радіолокаційної станції такі, що такі швидкісні об'єкти, зазвичай, не видно на радарних зображеннях. Це запобігає "хаосу" на радарному зображенні,

– зазначили у повідомленні.

Крім того, у Слідчій групі наголосили, що російські радари також не зафіксували будь-якого іншого літака поблизу Boeing 777.

Журналістам вдалось встановити особу "іспанського диспетчера", який говорив про "український слід" у трагедії з лайнером рейсу MH17. Саме цю людину активно цитували російські ЗМІ. Він зізнався, що отримав гроші від Росії.

У чому резонсанс справи про збиття Boeing 777? 17 липня 2014 року на Донеччині був збитий пасажирський літак Boeing 777, загинули 298 осіб. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", привезеного з Росії.