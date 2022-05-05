Следственные действия по делу Медведчука уже завершают, – Вениславский

Служба безопасности Украины в апреле задержала Виктора Медведчука, который в форме украинского военного пытался скрыться из государства. Следственные действия по его делу уже завершают.

Об этом 24 каналу сообщил член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

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"По моей информации, уже на финальном этапе все необходимые действия, которые должны были провести органы досудебного расследования", – рассказал нардеп.

Вениславский напомнил, что Медведчука задержали после того, как он нарушил условия решения суда по мере пресечения.

Надеюсь, что в ближайшее время материалы дела будут переданы в суд,

– отметил депутат.

Может ли еще Россия обменять Медведчука

После задержания украинские власти предложили России обменять его на пленных украинцев. Впоследствии с соответствующей просьбой к Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину обратился и сам Медведчук. В Кремле долго не реагировали на это предложение, однако впоследствии сообщили, что в этом не заинтересованы.

Вениславский заверил, что пока неизвестно, как информацию об обмене Медведчука "вырисовывают" в России.

"Здесь вопрос очень неоднозначный. Хотя я убежден, что любая жизнь украинца, украинских военных, защищающих независимость, стоит намного больше чем Медведчук и все его состояние", – добавил нардеп.

Задержание Медведчука: что известно

В начале полномасштабной войны России против Украины Виктор Медведчук скрылся из-под домашнего ареста и скрывался от правоохранителей. Однако благодаря усилиям Службы безопасности Украины 12 апреля его удалось обнаружить и задержать.

Глава СБУ Иван Баканов рассказал, что побег Медведчука готовили сотрудники ФСБ России. Его планировали переправить на лодке через границу в Приднестровье, а оттуда – в Москву.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в конце апреля рассказал, что дело Медведчука развивается очень активно. Он дает ценные показания относительно своих "прихвостней".

Жена Медведчука, Оксана Марченко, после задержания обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой немедленно отпустить его. Также она записала видеообращение к политикам других стран.

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