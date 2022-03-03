Следственные группы, арест имущества преступников России: Венедиктова о помощи партнеров

Генпрокуратура Литвы и Польши уже начали свои уголовные производства по вторжению России в Украину.

Планируется создавать следственные группы и арестовывать имущество преступников России. Уже есть 13 подозреваемых высокопоставленных должностных лиц страны-агрессора, а будут – тысячи. Об этом рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.

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Мы должны сделать все, чтобы на границе каждой цивилизованной страны их ждал "красный флажок" ареста, а их виллы и яхты были конфискованы на восстановление нашей страны, которую они уничтожают своими смертоносными ракетам,

– отметила генпрокурор.

Следственные группы, арест имущества преступников

Другие государства тоже в процессе регистрации таких производств и начала расследований. Сегодня состоялся разговор и с генпрокурорами Англии и Уэльса, а также с Италией.

"Наши коллеги тоже будут собирать и документировать показания убегающих от войны людей, все доказательства для привлечения агрессора к уголовной ответственности на всех возможных уровнях", – отметила Венедиктва.

И добавила, что также принципиальная для нас помощь партнеров на важнейших направлениях:

расширении географии национальных расследований по российской агрессии;

создании международных совместных следственных групп по кровавой войне в Украине;

сотрудничества в рамках таск-форс, создаваемого в Офисе Генпрокурора для розыска, ареста и конфискации активов и имущества военных преступников из России за рубежом.

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